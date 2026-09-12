Alan Ritchson, noto soprattutto come Jack Reacher, torna in un nuovo film d'azione brutale ambientato negli anni '70. Mi piace, anche se è agile come un frigorifero e riesce sempre a sembrare nel posto - leggermente - sbagliato. È un po' come guardare Arnold Schwarzenegger giocare nella sabbiera con la classe dell'asilo. È semplicemente un po' troppo grande per entrarci, e lo dico senza alcun accenno di mentalità offensiva. Ma c'è comunque qualcosa lì.

Mi è piaciuto abbastanza, per esempio, nella sorprendentemente compatta War Machine. Questa volta, a prima vista, sembra molto diverso da quello a cui siamo abituati, e questo è un vero piacere. Motor City è il titolo, e non ha fatto certo scalpore. La confezione è piuttosto bella, ma come regge una volta strappata la carta da regalo?

La trama: "Nella Detroit degli anni '70, John Miller si innamora della fidanzata di un gangster locale. Per vendetta, il gangster tende una trappola che manda l'uomo innocente in prigione. Con la vita a pezzi, Miller elabora un piano di vendetta contro l'uomo che gli ha portato via la sua ragazza."

C'è quasi un po' di atmosfera Bill Bixby/Lou Ferrigno in questo film. Non farmi arrabbiare.

Sì, proprio come lo hai letto, un altro film di vendetta. Ma cominciamo dalla parte giusta: il regista. Quello è Potsy Ponciroli. Ha diretto Old Henry e più recentemente Greedy People, che ho trovato davvero divertente. Va detto che il suo stile visivo è immediatamente riconoscibile, e mentre parliamo di nomi che spiccano, c'è lo sceneggiatore, che ha scritto, tra le altre cose, London Has Fallen e Replicas, e si chiama Chad St. John.

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Il cast. Abbiamo già parlato di Ritchson. È strano vederlo con un pettino stile anni '70, e all'inizio è un po' difficile prenderlo sul serio, ma vale la pena notare che una delle cose in cui questo film riesce a catturare un'atmosfera da That 70s Show attraverso abiti, acconciature e ambientazioni. Ritchson fa quello che fa di solito. Mostra un po' più di versatilità nelle espressioni facciali del solito e tra poco parleremo del perché.

Incontriamo anche Ben Foster nel ruolo dell'antagonista. Mi è sempre piaciuto Foster, che spesso viene etichettato per ruoli da cattivo perché... ha l'aspetto giusto. Ha un curriculum solido che risale fino al 1996. Vediamo anche Pablo "Pornstache" Schreiber da Orange Is the New Black, Skyscraper e altri film nel ruolo di un poliziotto corrotto. Un attore che, a mio parere, merita ruoli più e più grandi. L'interesse amoroso del protagonista è interpretato da Shailene Woodley della serie Divergent e il suo ruolo è piuttosto monodimensionale, in realtà solo quello dell'interesse amoroso, con un paio di occasioni per mostrare il seno. Sembra un ruolo piuttosto ingrato per un'attrice di talento, ma chi sono io per giudicare?

Ma ora veniamo al film in sé. Motor City è un po' un episodio isolato. Trovo un po' difficile capirne un po' a capo. O forse, soprattutto, capire come pensassero davvero tutte le menti che si sono unite per crearlo. Al suo nucleo, abbiamo una storia di vendetta semplice, un cast di attori affermati, persone del team di produzione che hanno esperienza e hanno dato risultati - con risultati contrastanti, certo, ma cose che fanno scalpore e, almeno in parte, vendono. C'è del potenziale. Direi che abbastanza. Abbiamo la protagonista femminile appena usata di cui parla, che alla fine è per lo più qualcosa che gli uomini desiderano, e in un certo senso sembra un po' datata, ma vista come un omaggio ai vecchi film d'azione, puoi crederci.

La gente era un po' più cool negli anni '70, vero?

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Motor City è anche, come detto prima, ben realizzato e davvero alla moda. Sono convinto della presentazione, anche se Ritchson inizialmente sembra un po' fuori posto con il suo mullet e il six-pack. Siamo nella Detroit degli anni '70. Ci sono i capelli unti stile Travolta di Schreiber, gli occhiali da sole di Foster, i ricci e il vestito di Woodley. Le auto, le sigarette, tutto. Ha davvero un odore degli anni Settanta. Visivamente, è un film davvero bello da guardare e le sequenze d'azione sono ben realizzate e brutali. La lotta finale tra Ritchson e Schrieber, per esempio... wow.

Ma c'è un grosso problema sottostante, e qui torno a come le persone dietro il film abbiano riflettuto le cose. Perché, come rivelo proprio nel titolo: Nessuno parla. Motor City è pieno di colonne sonore adatte, scelte con cura e ben pensate, ma i dialoghi non esistono. Non sto scherzando. Il personaggio di Ritchson si vede rubare la macchina, la riprende ed è entusiasta, e mentre sta per chiedere la sua fidanzata di sposarlo, la polizia irrompe in casa. Dato che l'auto è stata usata per qualcosa, lui è il principale sospettato, e viene portato in centrale. Lo vediamo seduto lì, turbato, a discutere con il poliziotto, mentre dall'altra parte del vetro. I dialoghi sono silenziati ed è così per tutto il film.

Esempio due: Il protagonista incontra il gangster a cui aveva originariamente rubato la sua ragazza. È un po' comico, tipo "Ma che diavolo, tu?", in cui Foster si siede sulla sedia nella sala interrogatorio e alza le mani. "Sì, bastardo. Io." Ma senza parole. E in altre scene lo nascondono dietro la musica, oppure intervengono quando il dialogo è già stato pronunciato e vediamo le conseguenze. Funziona in un certo senso perché la trama è così semplice e mostrano ciò che serve, inoltre si capisce ancora - quasi sempre - cosa sta succedendo. Questo è un espediente stilistico divertente per un breve periodo. In un paio di scene. Avrebbe potuto funzionare come espediente nelle scene di flashback per farle risaltare. Ora, invece, ci viene servito come un intero film di 100 minuti.

Più avanti nel film, si stanca dei suoi lunghi capelli e si rade la testa.

Non è divertente. Ti fa perdere interesse e ti fa fatica concentrarti, e io, che sono praticamente un solitario e mi piace il silenzio, in realtà mi ritrovo a desiderare... beh, sentire le persone parlare. E parlano a modo loro. Non ho conto, ma credo che il film contenga tra le sette e le dieci battute. Non più. Qualcuno urla qualcosa tipo "Mettiti in ginocchio." Due personaggi si incontrano in una tavola calda e uno dice "Ciao" mentre l'altro risponde "Ciao". Questo è il livello della cosa. Di nuovo, è un esperimento divertente, ma non per la lunghezza di un film intero.

Scusa, mi sto un po' agitando, perché anche se la trama è semplice e non offre sorprese di per sé, c'è comunque un film decente nascosto qui. Uno stiloso, per di più, con buona azione, e un Ritchson con più espressioni facciali di prima. Ma per qualche motivo è stato messo in muto, e non capisco bene perché. Dubito che molti altri lo capiscano, perché Motor City è passato praticamente inosservato, un po' come Ben Foster nella sala interrogatori. Mani alzate, uno sguardo sorpreso, "che diavolo sta succedendo?" Un'alzata di spalle. "Non lo so. Hai una sigaretta?"