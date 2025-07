Motorola Edge 60 Pro

C'è una feroce battaglia sul mercato per Dio sa quale anno, e l'Edge 60 Pro di Motorola arriva da bordo campo con un prezzo di £ 600, configurazione a tripla fotocamera, display pOLED da 6,7 pollici e una batteria da 6.000 mAh. Ottieni anche un chipset MediaTek Dimensity 8350, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Se ordini online, ci sono altri vantaggi: viene fornito con un caricabatterie gratuito da 125 watt, un Moto Tag e un anno di protezione dello schermo (cioè l'assicurazione) con una piccola tassa, anche se la protezione dello schermo può essere utilizzata solo una volta. Sfortunatamente, io stesso non ho un caricabatterie da 125 watt, ma se le cifre di Motorola sono corrette, la ricarica è davvero veloce.

C'è solo una variante: 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, e ne sono un grande fan. Puoi scegliere tra tre colori Pantone: blu intenso, grigio o il collaudato "Sparkling Grape", che preferirei chiamare "viola infuocato". Oh sì, c'è anche una cover inclusa nella confezione - non il massimo, ma c'è - e in realtà profuma di qualcosa di floreale invece dei soliti prodotti chimici.

La batteria da 6.000 mAh dura eccezionalmente bene, soprattutto in standby. Anche con un uso intensivo, dura facilmente un'intera giornata senza problemi. Il peso è di soli 186 grammi: il perfetto compromesso tra leggerezza e una sensazione premium.

Lo schermo si estende sui lati, il che a volte rende un po' difficile colpire con precisione, ma ha un bell'aspetto. I colori sono corretti per Pantone, la luminosità raggiunge picchi di 4.500 nit e supporta HDR10+. La densità di pixel di 446 ppi è impressionante e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il Gorilla Glass 7i garantiscono un'esperienza moderna e solida, anche alla luce diretta del sole.

La fotocamera è abbastanza decente con molte impostazioni e una buona qualità dell'immagine, soprattutto grazie alla serie Lytia di Sony. Lo zoom ottico (3x) tramite il teleobiettivo è un grande vantaggio. Sfortunatamente, non ci sono video 4K/60FPS e picchi di 1080p a 120 FPS. D'altra parte, la qualità complessiva dell'immagine è buona, ma ci sono quasi troppe opzioni. Motorola è chiaramente consapevole dei desideri dei suoi clienti principali. Uno zoom ottico 2x sarebbe stato bello, ma la combinazione di fotocamera principale da 50 MP, selfie e ultra-grandangolare e un teleobiettivo da 10 MP è ottima per il prezzo, a condizione che i sensori siano buoni. Ecco perché è un peccato che il 4K/60 non sia supportato. Una volta che ti sei abituato al 4K a 60/120 FPS dai telefoni di punta, ti aspetti rapidamente che queste funzionalità si ripercuotano sulla fascia media.

Il telefono è veloce, i colori sono solidi e la qualità dell'immagine è davvero buona, almeno in condizioni di illuminazione decenti.

Tuttavia, ci sono una serie di piccole stranezze di cui non sono un fan. A volte il browser si blocca. I colori cambiano in modo strano anche quando si attivano le sovrapposizioni, ad esempio quando si regola il suono, senza una ragione apparente. Anche la connessione Bluetooth è illogica: quando si ascolta musica e si riceve una chiamata, il suono passa invece agli altoparlanti del telefono e lo stesso accade quando si effettua una chiamata da soli. Secondo le specifiche, ci sono altoparlanti stereo, ma quasi tutto è downmixato in mono ed esce solo da un lato. Tuttavia, oserei dire che molti di questi bug sono dovuti al fatto che il telefono è stato testato prima del lancio ufficiale e dovrebbero essere risolvibili con aggiornamenti software.

Moto AI è... beh, è Gemelli sotto mentite spoglie. Bello a piccole dosi. Si attiva con un pulsante laterale, ma la funzionalità sembra limitata e basilare. Alcune funzionalità sono disponibili solo in inglese, il che probabilmente è più colpa di Google che di Motorola.

Il problema di Motorola non è il telefono in sé: in realtà è ben fatto fino in fondo e i piccoli problemi dovrebbero essere risolti con gli aggiornamenti. Il problema è che molti altri produttori stanno realizzando qualcosa di simile, a prezzi stracciati. Se Motorola riuscisse a ridurre il prezzo solo del 5-8%, il modello sarebbe già molto più competitivo.

Ma in ogni caso, è un telefono solido: potrei facilmente comprarne uno da solo.