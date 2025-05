Motorola Razr 60 Ultra

È stato davvero un piacere seguire Motorola negli ultimi anni. Certo, hanno sfornato qualche g-phone insipido e orientato al budget, ma tra i telefoni Edge e soprattutto Razr, il marchio ha trovato un'espressione, una capacità di innovazione e un posto speciale dove possono rivolgersi principalmente a coloro che desiderano un buon rapporto qualità-prezzo, ma che pensano anche che il mercato degli smartphone sia diventato del tutto troppo conservatore.

Prendi l'ultimo set di telefoni Razr 60. Sono telefoni pieghevoli a conchiglia come li conosciamo, ma grazie a una collaborazione con Pantone che è stata fruttuosa per entrambe le parti per anni, sono disponibili in Scarab, Cabaret, Rio Red e Mountain Trail - colori distinti che conferiscono al tuo telefono personalità, carattere e presenza - qualcosa che produttori come Apple e Samsung rifiutano categoricamente. Ma non è tutto, ognuno di questi utilizza anche un materiale distinto sul retro, dal legno su Mountain Trail a una sorta di eco-pelle scamosciata sul nostro modello Scarab. È davvero una decisione straordinaria che non posso applaudire abbastanza. Diciamo insieme no al vetro satinato, al titanio e all'alluminio, tipico design industriale che restringe il nostro mondo dove dovremmo espanderlo.

Inoltre, questa volta Motorola ha costruito un vero fiore all'occhiello senza uno straccio di compromesso. C'è la certificazione IP48, il che significa che il telefono è protetto sia dall'acqua che dalla polvere, e anche se pesa solo 199 grammi racchiude una batteria da 4700 mAh, che è sufficiente se si considera quanto si può fare con il display di copertura molto più piccolo. E oh sì, c'è la ricarica da 68 W, la ricarica wireless da 30 W e la ricarica inversa a 5 W. Questi sono tutti criteri di punta e Motorola offre in abbondanza.

All'interno, è anche un territorio di punta: stiamo parlando di Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio UFS 4.0. Quindi non c'è bisogno di lamentarsi, o almeno di posizionare i telefoni a conchiglia con schermo pieghevole come smartphone che sostengono il prezzo pieno per la metà delle prestazioni. Nella maggior parte dei nostri stress test che cercano di approssimare l'uso quotidiano reale, il Razr 60 Ultra si comporta quasi alla pari con altri telefoni con questo SoC, ovvero il OnePlus 13, e questo di per sé è impressionante che ci sia spazio per una buona soluzione di raffreddamento in uno chassis che è più piccolo e deve piegarsi.

Come probabilmente già saprai, ci sono due display diversi qui, ed entrambi sono piuttosto impressionanti per non dire altro. Quello esterno è un LTPO AMOLED da 4" in 1272x1080 - che ci dà una densità di 417ppi, che non è davvero male, ed è anche rivestito con Corning Gorilla Glass Ceramic. Se siete preoccupati per la bassa luminosità della retroilluminazione, Motorola ha assicurato un picco di 3000 NITS, quindi è anche luminoso e funziona anche a 165Hz.

Aprendo si ottiene un display da 7 pollici, più grande di quasi qualsiasi altra cosa sul mercato, e questo senza rendere il telefono significativamente più grande. Questo display funziona a 1224x2912, un ppi di 464, ed è anche un display LTPO AMOLED a 165Hz con Dolby Vision, HDR10+ e una luminosità che raggiunge un picco di 4500 NITS.

È assolutamente folle che si possa racchiudere così tanto in uno chassis così denso ed elegante senza sacrifici significativi. Beh, in linea di massima si sta "sacrificando" un teleobiettivo, in quanto il Razr 60 Ultra è dotato di un 50 megapixel f/1.8 24mm wide con stabilizzazione ottica e PDAF, e di un 50 megapixel ultra-wide a 122 gradi. Si tratta di due obiettivi super capaci che funzionano "in qualsiasi condizione atmosferica", per così dire. La chimica del colore, la stabilizzazione e l'app della fotocamera stessa sono versatili ed eleganti, e le immagini sono in realtà migliori di quanto mi aspettassi, con una buona gamma dinamica e una buona profondità. Come sempre, ci sono piccoli problemi in condizioni di scarsa illuminazione, poiché il binning e il software generale di Motorola semplicemente non hanno l'anzianità che ci aspettiamo da altre ammiraglie.

Ci sono quindi dei veri compromessi? Bene, Motorola ha aumentato il prezzo a £ 1.100, che sembra essere un po' alto, soprattutto considerando che i telefoni Razr sono stati storicamente più economici di quanto le loro funzionalità suggerirebbero altrimenti, ma è più probabile che offrano di nuovo solo tre anni di aggiornamenti della piattaforma Android. È un po' esagerato in un momento in cui generalmente ci vuole più tempo per acquistare un nuovo telefono.

Detto questo, questo è vicino a un colpo di genio, un telefono a conchiglia "senza compromessi" che ti offre così tante funzionalità e versatilità legate in un guscio che ha molta più personalità rispetto allo smartphone medio. Ben fatto, Motorola. Davvero ben fatto.