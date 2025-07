Motorola Watch Fit

L'ultima offerta di Motorola è il loro biglietto d'ingresso nell'ecosistema complesso e completo di tutti, e ha un prezzo che la maggior parte delle persone può permettersi.

Il Watch Fit è attraente ma costruito in modo semplice: uno schermo OLED da 1,9" con luminosità di 1000 nits e uno chassis in alluminio che si estende solo minimamente oltre lo schermo. Il design è semplice e c'è un solo colore disponibile - "Trekking Green" - che copre il cinturino stesso. Il cinturino è estremamente ben progettato e il tessuto elastico consente un equilibrio ottimale al 100% tra posizionamento e pressione sul polso. L'orologio è anche molto leggero, pesa solo 25g, e devo ammettere che spesso mi sono dimenticata di indossarlo.

Naturalmente, ci sono centinaia di funzioni di allenamento, monitoraggio della frequenza cardiaca e tutto ciò che ti aspetteresti da un orologio fitness. Inoltre, ha anche la misurazione del sonno, una caratteristica che mi ha subito infastidito, tuttavia, non al punto da essere tentato di testare la sua resistenza all'acqua di 5 ATM, per la quale è certificato.

L'app dell'orologio, Motorola Watch, è sorprendentemente buona. Puoi personalizzare quasi tutto ciò che riguarda il tuo orologio e ci sono davvero ottime opzioni per configurarlo esattamente come lo desideri. Ancora meglio: puoi rimuovere le funzionalità, anche quelle più basilari, se non vuoi usarle, e altri produttori farebbero bene a copiarle. Inoltre, a quanto pare è possibile progettare il proprio quadrante con Moto AI (Gemini ), ma sarei stato un recensore ancora più felice se ci fosse stata un po' più di varietà nei quadranti esistenti, poiché sono molto simili, solo in colori diversi. Il reparto grafico avrebbe potuto fare a meno di un po' di tempo qui, e forse qualche guida da parte di un preparatore atletico.

Annuncio pubblicitario:

L'orologio si apre durante il giorno quando hai raggiunto vari obiettivi per le calorie bruciate, i passi e il comportamento generale dell'attività, ma gli obiettivi sono probabilmente impostati secondo gli standard americani, perché spesso sei stato attivo solo per poche ore prima che ti venga detto che "l'obiettivo di oggi è stato raggiunto".

Motorola ha realizzato prodotti solidi da quando ho memoria, e io sono abbastanza vecchio da aver posseduto un telefono cellulare CD930, un solido cavallo di battaglia che ha sempre funzionato. Con mia grande gioia, questo è stato mantenuto nel design di questo orologio. Ho facilmente ottenuto due settimane più un piccolo extra per carica. Il sistema operativo è semplice, fluido e molto veloce.

Il prezzo ufficiale è di 90 sterline, ma potete trovarlo più economico altrove se siete disposti a cercare.

Annuncio pubblicitario:

È fantastico che tu ottenga la protezione Gorilla Glass 3, il GPS e la certificazione IP68, ma mi manca una cosa che è molto importante per me: la memoria interna e la riproduzione musicale. Portare il telefono con te in palestra o in bicicletta sembra completamente sbagliato e tutto dovrebbe essere possibile dall'orologio, poiché i telefoni rubano la tua attenzione e disturbano la pace che ottieni durante l'allenamento. Capisco che Motorola produca telefoni cellulari piccoli e leggeri adatti a questo scopo, ma la riproduzione musicale integrata è un must quando si lancia un orologio che è così chiaramente rivolto agli appassionati di fitness seri e semi-seri.

Inoltre, il prezzo basso ha il suo prezzo. Sembra che non ci sia alcuna opzione per aggiungere app esterne. In effetti, è completamente impossibile, poiché né l'app Play Store né l'app Moto Watch lo supportano. Questa potrebbe essere stata una funzione più interessante rispetto ai quadranti generati dall'intelligenza artificiale.

Ma se hai bisogno di un orologio fitness che non faccia altro che le basi e sei il tipo che porta con te il cellulare in palestra o in bicicletta, allora questo è un acquisto ovvio e, non ultimo, economico.