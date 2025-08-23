Mount & Blade II: Bannerlord salpa con l'espansione navale War Sails

HQ

All'inizio di quest'anno, TaleWorlds Entertainment ha annunciato una nuovissima espansione scaricabile per Mount & Blade II: Bannerlord. Non si tratta di un componente aggiuntivo minore, ma piuttosto di un notevole aggiornamento del gioco base. Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno condurre una guerra in mare, comandando navi in battaglie navali su larga scala.

La mappa del mondo è stata ricostruita per adattarsi al gameplay marittimo e i giocatori possono anche aspettarsi effetti meteorologici migliorati che influenzeranno gli incontri navali. Verrà introdotta anche una nuova fazione: i Nord, un popolo di ispirazione vichinga specializzato nel combattimento marittimo.

Ecco come gli stessi TaleWorlds descrivono l'espansione:

"Naviga in alto mare, guida potenti flotte e forgia la tua eredità in War Sails, l'epica espansione per giocatore singolo per Mount & Blade II: Bannerlord. Portando per la prima volta la guerra navale su Bannerlord, War Sails consente ai giocatori di comandare potenti navi, impegnarsi in emozionanti battaglie navali e padroneggiare la conquista marittima.

Per coloro che sono stanchi di essere bloccati sulla terraferma, questa è l'occasione per abbracciare un nuovo stile di guerra. Il lancio di War Sails è previsto per l'autunno del 2025, anche se non è stata ancora confermata una data esatta. È stato rilasciato un trailer che mostra la nuova fazione, opportunamente accompagnata dai suoni fragorosi di Amon Amarth.