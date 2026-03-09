Mourinho è stato espulso durante la partita Benfica-Porto dopo essere stato chiamato traditore "50 volte.

HQ

Il Benfica ha subito un pareggio per 2-2 contro il Porto che ha quasi sicuramente distrutto le loro speranze di tornare in Primeira Liga, e il tecnico José Mourinho è stato nuovamente espulso, venendo espulso dopo un incidente con la panchina del Porto. Durante la conferenza stampa, Mourinho ha spiegato di essere stato chiamato "traditore" dall'assistente allenatore del Porto, Luis 'Lucho' Gonzalez, "50 volte".

"Mi ha chiamato traditore 50 volte. Vorrei che mi spiegasse un traditore di cosa? Sono andato al FC Porto, ho dato la mia anima al FC Porto, sono andato al Chelsea, sono andato all'Inter, al Real Madrid, ho girato il mondo e ho dato 24 ore della mia vita ogni giorno. Questo si chiama professionalità", ha spiegato Mourinho.

Mourinho ha effettivamente iniziato la sua carriera da allenatore come assistente al Porto negli anni '90 (e successivamente al Barcellona), ma il suo debutto da allenatore è stato con il Benfica nel 2000. È salito alla ribalta quando ha portato il Porto alla Champions League nel 2004, ma quell'anno è passato al Chelsea, e non è tornato ad allenare una squadra portoghese fino al 2025 con il Benfica.

"Quando è andato a Marsiglia [dal FC Porto nel 2009], ha tradito il FC Porto? Avrebbe potuto insultarmi in un altro modo, forse avrebbe pensato meglio, ma penso che sia un attacco alla mia professionalità", ha spiegato Mourinho. "Traditore perché? Per aver dato tutto al Benfica?"

Il pareggio per 2-2, sebbene amaro per il Porto che stava vincendo 2-0 prima dei due gol del Benfica nel secondo tempo, funziona comunque per mantenere il titolo di quattro punti di vantaggio in campionato davanti allo Sporting (66 e 62 punti) e sette punti al Benfica (59 punti).