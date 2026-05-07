Mourinho ha condizioni non negoziabili per entrare nel Real Madrid, incluso il ritiro di sette giocatori
Se Mourinho arriva al Real Madrid, sette giocatori andranno... e anche Pintus.
Lo spogliatoio del Real Madrid sta crollando e l'attuale allenatore Álvaro Arbeloa sembra incapace di sistemare la situazione. La stagione è già persa e tutti gli occhi sono puntati sul fatto che l'allenatore della prossima stagione riuscirà a cambiare rotta dopo due stagioni senza trofei (Ancelotti ha sollevato due trofei minori all'inizio della stagione 2024/25 e Xabi Alonso e Arbeloa non hanno ottenuto nulla). E si vocifera che José Mourinho tornerà al Bernabéu, 13 anni dopo aver lasciato la squadra.
Sebbene la voce sia tutt'altro che definitiva, la scorsa settimana è stato riportato che l'allenatore portoghese, che ha lavorato al Real Madrid tra il 2011 e il 2013, fosse la prima scelta di Florentino Pérez per la prossima stagione, e nuove informazioni suggeriscono che l'allenatore sia più che disposto a lasciare il Benfica, e che anche il Real Madrid sia disposto a pagare una clausola di svincolazione di 3 milioni di euro.
Secondo ES Diario, ci fu un incontro tra Florentino Pérez, Jorge Mendes (agente di Mourinho) e lo stesso Mou, in cui l'ancora allenatore del Benfica espose i suoi requisiti per accettare di unirsi al Real Madrid, passando la palla a Florentino Pérez, che dovette decidere se accettare o meno le sue condizioni.
Questi requisiti sono non negoziabili per Mourinho, e tutti devono essere concordati, compresa la totale libertà di inserire la sua rosa con interferenze dall'alto, e chiedere di eliminare almeno sette giocatori che non rientrano nel suo concetto...
- Contratto biennale, né più né meno
- Totale libertà nella scelta delle formazioni
- Sette giocatori devono lasciare (non divulgato, ma non includono Alaba, Carvajal e Fran González, i cui contratti scadono quest'anno)
- Sceglie il proprio staff tecnico, che potrebbe includere Arbeloa come allenatore assistente
- Il fitnesscoach Antonio Pintus deve essere licenziato a causa della lunga lista di infortuni
- Maggiore controllo e comunicazione con il personale medico per prevenire situazioni come quella di Mbappé al ginocchio
- Risponderà solo a Florentino Pérez
- Mou non lavorerà come portavoce del club, solo per le conferenze stampa obbligatorie
- Niente più tour americani o asiatici con partite amichevoli in estate
Pensi che Florentino Pérez accetterà le richieste di Mourinho?