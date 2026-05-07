Mourinho ha condizioni non negoziabili per entrare nel Real Madrid, incluso il ritiro di sette giocatori

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Lo spogliatoio del Real Madrid sta crollando e l'attuale allenatore Álvaro Arbeloa sembra incapace di sistemare la situazione. La stagione è già persa e tutti gli occhi sono puntati sul fatto che l'allenatore della prossima stagione riuscirà a cambiare rotta dopo due stagioni senza trofei (Ancelotti ha sollevato due trofei minori all'inizio della stagione 2024/25 e Xabi Alonso e Arbeloa non hanno ottenuto nulla). E si vocifera che José Mourinho tornerà al Bernabéu, 13 anni dopo aver lasciato la squadra.

Sebbene la voce sia tutt'altro che definitiva, la scorsa settimana è stato riportato che l'allenatore portoghese, che ha lavorato al Real Madrid tra il 2011 e il 2013, fosse la prima scelta di Florentino Pérez per la prossima stagione, e nuove informazioni suggeriscono che l'allenatore sia più che disposto a lasciare il Benfica, e che anche il Real Madrid sia disposto a pagare una clausola di svincolazione di 3 milioni di euro.

Secondo ES Diario, ci fu un incontro tra Florentino Pérez, Jorge Mendes (agente di Mourinho) e lo stesso Mou, in cui l'ancora allenatore del Benfica espose i suoi requisiti per accettare di unirsi al Real Madrid, passando la palla a Florentino Pérez, che dovette decidere se accettare o meno le sue condizioni.

Questi requisiti sono non negoziabili per Mourinho, e tutti devono essere concordati, compresa la totale libertà di inserire la sua rosa con interferenze dall'alto, e chiedere di eliminare almeno sette giocatori che non rientrano nel suo concetto...



Contratto biennale, né più né meno



Totale libertà nella scelta delle formazioni



Sette giocatori devono lasciare (non divulgato, ma non includono Alaba, Carvajal e Fran González, i cui contratti scadono quest'anno)



Sceglie il proprio staff tecnico, che potrebbe includere Arbeloa come allenatore assistente



Il fitnesscoach Antonio Pintus deve essere licenziato a causa della lunga lista di infortuni



Maggiore controllo e comunicazione con il personale medico per prevenire situazioni come quella di Mbappé al ginocchio



Risponderà solo a Florentino Pérez



Mou non lavorerà come portavoce del club, solo per le conferenze stampa obbligatorie



Niente più tour americani o asiatici con partite amichevoli in estate



Pensi che Florentino Pérez accetterà le richieste di Mourinho?