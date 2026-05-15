Mourinho si schiera con Arbeloa dopo l'ultima lite con Mbappé: "Essere un giocatore è sempre più facile che essere l'allenatore"

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José Mourinho, che si vocifera possa essere il prossimo allenatore del Real Madrid, un accordo che potrebbe essere concluso già la prossima settimana, quando la lega portoghese terminerà, ha espresso la sua opinione sulla recente lite tra l'allenatore Álvaro Arbeloa e il giocatore Kylian Mbappé: il francese ha lamentato di essere "il quarto attaccante" dell'Arbeloa dietro a Vini. Gonzalo, Mastantuono e Arbeloa non erano d'accordo e ricordavano che lui è ancora l'allenatore e colui che prende le decisioni.

Mourinho, in una conferenza stampa prima della partita tra Benfica ed Estoril, ha detto di essere rattristato con il dispiacere. "Ha dato tutto per me come giocatore, e quando è diventato allenatore del Real Madrid... c'è sempre questo legame tra me e il Real Madrid, e quando Álvaro è l'allenatore, il mio legame e il mio desiderio che le cose vadano bene aumentano ancora di più", ha detto Mourinho, che ha rifiutato di parlare di Mbappé, concentrandosi su ciò che provava per il suo amico, che aveva allenato nella sua precedente esperienza in squadra tra il 2011 e il 2013.

"Voglio che le cose vadano bene per lui. Ma questa è la vita di un allenatore. Scherzo molto con i miei ex giocatori che poi diventano allenatori e dico loro: 'Aspettate un paio d'anni e vedrete quanti capelli grigi avrete.' Essere un giocatore è sempre più facile che essere il manager. Ma ha vinto la partita ieri e sono sicuro che oggi è felice."

Mourinho, che probabilmente diventerà allenatore del Real Madrid più avanti nell'estate, si schierò con Arbeloa. Questo non promette nulla di positivo per l'attaccante francese, dato che l'arrivo del nuovo allenatore non metterà sotto il tappeto questa sfida. Infatti, se Mourinho arrivasse, è possibile che Arbeloa rimarrà nello staff tecnico di Mourinho, quindi resta da vedere se Mbappé farà pace con Arbeloa nelle ultime due partite della stagione...