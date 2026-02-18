Mourinho vuole mantenere la stessa distanza riguardo al conflitto tra Vinícius e Prestianni, ma afferma che il Benfica non è razzista

HQ

José Mourinho è stato uno dei protagonisti della partita Benfica vs. Real Madrid martedì sera, terminata 1-0 con un gol di Vinícius, seguito da presunti insulti razzisti da parte del giocatore del Benfica Gianluca Prestianni, insulti negati dal giocatore, che hanno ricevuto pieno sostegno dal Benfica, mentre la UEFA esamina i rapporti.

Subito dopo la partita, Mourinho è stato molto critico con Vinícius, che ha ricevuto un cartellino giallo per la celebrazione del gol, in cui ha ballato vicino a una bandierina d'angolo. Queste sono state le sue parole, scelte dal Mundo Deportivo: "Segna un gol che solo lui o Mbappé possono segnare, e deve festeggiarlo con i compagni, non infastidire i 60.000 spettatori in questo stadio. In quanti stadi è successo? È un giocatore ultraterreno, e lo adoro, ma se segni un gol così, devi essere portato via sulle spalle dei compagni di squadra", ha detto il giocatore portoghese.

Mourinho, che la prossima settimana al Bernabéu non sarà in panchina a causa del cartellino rosso, ha cercato di mantenere la stessa distanza riguardo all'incidente dell'insulto. "Ho parlato con entrambi e ognuno mi dice qualcosa di diverso. Non voglio dire al 100% che credo solo a Prestianni, ma non posso nemmeno dire che ciò che Vinicius mi ha detto sia la verità."

Tuttavia, ha spiegato alla stampa di aver visto il cartellino rosso a causa delle sue lamentele all'arbitro, che non ha mostrato un cartellino giallo a Vinícius, ma anche ad altri giocatori che avevano ricevuto un preavviso e, se avessero ricevuto un cartellino giallo, non avrebbero giocato la partita successiva. "Sono stato mandato via perché ho detto qualcosa di molto ovvio. L'arbitro aveva un foglio che diceva che diceva che Tchouaméni, Huijsen e Carreras non potevano ricevere un cartellino giallo. Ho passato 1.400 partite in panchina e sapevo chi potevo e chi no. Sappiamo come funziona."

Mourinho "preferisce essere indipendente" riguardo all'incidente razzista

In un'altra serie di dichiarazioni registrate dalla BBC, il tecnico portoghese ha anche difeso che il Benfica "non è un club razzista": "Ho detto a Vinicius, quando segna un gol così festeggi e poi ti ritiri indietro. Quando discuteva di razzismo, gli ho detto che la persona più importante nella storia di questo club era nera", riferendosi a Eusebio.

"Questo club, l'ultima cosa che è, è razzista. Se nella sua mente c'era qualcosa in relazione a questo, questo è il Benfica. Mi hanno detto cose diverse. Ma non credo in una o nell'altra. Voglio essere indipendente."