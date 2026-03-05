Mouse: P.I. For Hire Anteprima: Molto più di un semplice formaggio cheddar

HQ

Sono un ammiratore di Mouse: P.I. For Hire fin da quando ho visto il gioco per la prima volta. Uno sparatutto orientato all'azione con visual noir e uno stile di animazione con tubi di gomma, ambientato in un mondo di linguaggio intelligente e roditori ben vestiti. Cosa non si ama? È stata comunque una vera e propria adorazione turbolenta, dato che il gioco è stato rimandato in più occasioni, incluso l'ultimo spostamento da marzo ad aprile, ma il vantaggio di questi cambiamenti al lancio è che ogni volta che vediamo più di Mouse: P.I. For Hire, sembra apparire sempre più impressionante.

Arriviamo a oggi e finalmente posso raccontarvi la mia esperienza reale giocando a questo promettente progetto. Ho avuto il lusso di sedermi e affrontare una parte del gameplay come parte di una versione preview che includeva un livello completo di azione e anche un assaggio del mondo più ampio, cosa che potrebbe sorprenderti un po' per come è tutto cucito. Tra poco parlerò del mondo principale, della struttura investigativa dei casi, dell'interazione con gli NPC e di tutto il resto, perché prima di tutto lasciami concentrarmi su ciò che ha dato inizio a questa versione di anteprima: una partita completa del livello del Laboratorio di Bandel.

Nel gameplay sopra, puoi vedere gran parte di ciò che ho vissuto durante questo livello, che alla fine è risultato esattamente come mi aspettavo (e speravo). È un titolo d'azione con elementi da boomer shooter, dove usi una varietà di armi stravaganti per sfrecciare oltre una serie di nemici mentre ti muovi con un movimento fluido e omnidirezionale per muoverti. In sostanza, immaginate Doom se scambiasse demoni raccapriccianti e un paesaggio infernale per cultisti di roditori fatti sembrare un cartone animato degli anni '30.

Come protagonista di Jack Pepper, attraversi il livello lineare, difendendoti dai nemici usando una pistola, una mitragliatrice, un fucile a pompa, risse, dinamite da lancio e, infine, persino l'arma che spruzza acido a Trementina che scioglierà letteralmente la carne dalle ossa di chi ha la sfortuna di essere colpito. Ancora una volta, in modo da Doom, ti muovi per i livelli raccogliendo casse di munizioni sparse per assicurarti di essere piena di risorse, poi ti ritrovi bloccato in scontri di combattimento dove devi eliminare minacce da mischia, combattenti a distanza e persino mini-boss per poter avanzare oltre.

Il combattimento e i movimenti sono anche rapidi e reattivi, e si giocano rapidamente, permettendoti di attraversare un livello velocemente quanto puoi, oppure di rallentare e cercare segreti e altri oggetti che possono essere nascosti, a volte anche dietro un muro costruito in modo discreto e strutturalmente sospetto. Non stiamo parlando di grandi segreti, ma piuttosto di depositi di denaro (una delle principali valute) o progetti che possono essere usati per sbloccare potenziamenti delle armi, alcuni di questi sono persino conservati in modo sicuro in una cassaforte chiusa a chiave che devi sbloccare con un mini-gioco che ricorda in qualche modo Snake.

Questa parte di gameplay di base è praticamente quello che mi aspettavo da Mouse: P.I. For Hire, a giudicare dai trailer precedenti del gioco. Funziona davvero bene e senza intoppi, con combattimenti appaganti che prendono vita con una direzione artistica memorabile e carismatica, per usare un eufemismo. In modo simile a Cuphead, un altro gioco animato con tubi di gomma, i livelli non risultano particolarmente lunghi, con uno che richiede forse 15-30 minuti, a seconda di quanto desideri cercare segreti e dettagli di lore sparsi in giro. Ma ciò che i livelli non sono è non lineare, almeno da questa unica esperienza. C'è un percorso chiaro e fondamentale da seguire, un percorso da seguire dall'inizio alla fine, e sebbene ci siano ostacoli su quel percorso, inclusi cancelli elettrificati che devono essere spenti alla fonte, non ti troverai davanti a nessun problema che ti lasci perplesso su cosa fare dopo.

Nota a margine, prima di entrare nel resto della breve anteprima, vale la pena sapere che Mouse: P.I. For Hire ha filtri visivi e sonori integrati che ti permettono di valorizzare quanto il gioco si sente autenticamente rigido. Puoi alzare i filtri visivi in modo da aggiungere un tono più granuloso, far sì che l'audio suoni come se fosse su vinile, dipende da te e da quanto vuoi un'esperienza in stile anni '30.

Chiunque, torniamo al gameplay. Quando arrivi alla fine del livello, non vieni semplicemente trasportato altrove per continuare a sfrecciare attraverso livelli pieni di azione. No, devi tornare nel tuo ufficio investigatore privato e rivedere le nuove prove che hai raccolto su questo caso specifico. Questo significa affrontare un mondo in stile Cuphead dove guidi l'auto di Jack Pepper in un mondo dall'alto e carino fino a quando non torni al centro della città, dove ti rimetti di nuovo nei panni di Pepper in prima persona. Qui puoi vagare in un livello più aperto dove puoi visitare il bar locale e chiedere piste e informazioni agli NPC, puoi riferire aggiornamenti alla stampa locale, migliorare le tue armi in un'officina e, a giudicare da ciò che abbiamo visto durante le nostre passeggiate, andare da un armaiolo per comprare nuove armi e raccogliere valigie extra interagendo con volantini e simili. Questa parte del più ampio Mouseburg è di fatto il punto centrale dove gran parte delle ruote narrative sono ingrassate, per così dire, ed è anche il luogo dove si trova l'ufficio di Pepper e si trova la sua bacheca.

In un modo un po' come la bacheca di Alan Wake 2 che aiuta Saga Anderson a mettere insieme il mistero più ampio, la bacheca di sughero di Pepper è un luogo dove cucire qualsiasi prova raccolta e iniziare a capire come tutto si incastri. Il presupposto di Mouse: P.I. For Hire è risolvere diversi casi di persone scomparse e con molti fili in sospeso e sovrapposti, quindi avere un luogo dove puoi raccogliere le informazioni in un unico insieme coeso è comodo. Quello che non è chiaro da quello che ho visto è quanto sarà necessario al giocatore per risolvere ogni caso. Dovrai mettere insieme le prove per arrivare a una conclusione e delineare un sospetto o il gioco lo farà naturalmente una volta che le prove si appoggiano sulla lavagna? Non è chiaro, ma ci sono interazioni di dialogo doppiato con certi personaggi in cui puoi fare domande in modo ramificato per approfondire la situazione.

Per farla breve, Mouse: P.I. For Hire sembra essere più di un semplice formaggio cheddar qualunque. Ci sono strati e profondità in questo gioco che forse non ti saresti aspettato prima e, alla fine, sembra che lo sviluppatore Fumi Games sia sulla buona strada per offrire qualcosa di speciale, divertente e molto memorabile quando il gioco uscirà su PC e console il 16 aprile.