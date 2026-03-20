Mouse: P.I. For Hire - Discutere casi, tubi di gomma, IA e adattamenti con Fumi Games ' CEO

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Abbiamo dovuto aspettare un po' più del previsto prima di poter passare a Mouse: P.I. For Hire, dato che il tanto atteso sparatutto indie di Fumi Games è stato recentemente rimandato e posticipato di un mese. Questo cambiamento di piani ci ha dato lo spazio per entrare nel gioco e vivere la prima esperienza pratica, qualcosa di cui abbiamo parlato molto nella nostra recente anteprima.

Sulla base di ciò, abbiamo anche avuto il lusso di poter lanciare qualche domanda al CEO e fondatore di Fumi Games, Mateusz Michalak, in un'intervista che potete leggere integralmente qui sotto, e che tocca la narrativa detective sconcertante, lo stile di animazione con tubi di gomma che ha un impatto impressionante, come lo sviluppatore affronta l'IA, come essa guarda agli adattamenti, e altro ancora.

Dai un'occhiata e non dimenticare che Mouse: P.I. For Hire ora uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 il 16 aprile.

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L'accoglienza a Mouse: P.I. For Hire è stata immensa. Ti ha sorpreso questo?

Non avremmo mai potuto immaginare che Mouse: P.I. For Hire avrebbe ricevuto questo livello di attenzione. Il primissimo video che abbiamo pubblicato sul gioco su TikTok è esploso dal nulla, ed è stato un effetto valanga da quel momento in poi. Il nostro gioco ha generato oltre 1,3 milioni di wishlist, abbiamo ricevuto decine di milioni di visualizzazioni sui social media e siamo persino riusciti a ottenere un contratto editoriale. Non possiamo ringraziare tutti i nostri fan per il loro incredibile supporto!

C'è un mistero al centro di questo gioco, un caso che deve essere risolto. Quanta autonomia avrà il giocatore nel mettere insieme i pezzi del puzzle da solo e nel scoprire la verità dietro ogni caso di persona scomparsa?

Anche se ci sono alcuni casi in cui puoi esplorare certi livelli e affrontare casi specifici nell'ordine che preferisci, la storia in Mouse: P.I. For Hire è ancora relativamente lineare. Ma questo non significa che a volte non sia possibile trarre conclusioni sbagliate! Quando raccogliete prove e indizi per ogni caso, potreste pensare di conoscere le risposte e come finiranno esattamente le cose, ma potrebbero esserci alcuni colpi di scena lungo il percorso...

La versione di anteprima ci ha dato un assaggio interessante del mondo e di come ogni livello sia collegato tra loro. Dovremmo aspettarci di dover visitare ogni località, o alcuni livelli/aree sono riservati a missioni secondarie e compiti aggiuntivi?

La maggior parte dei livelli in Mouse: P.I. For Hire è necessario visitarli a un certo punto per completare la storia principale - quindi sì, aspettati di visitarli tutti! Anche se ci sono alcuni compiti aggiuntivi che si possono completare, di solito si svolgono nei livelli che già stai visitando, piuttosto che in luoghi nuovi e specifici.

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È stato difficile adattare lo stile a tubo di gomma sia a un videogioco FPS sia a un'esperienza 3D?

È stata sicuramente una sfida utilizzare sprite di tubo di gomma 2D in uno spazio mondiale 3D! Ad esempio, per mostrare i nemici che camminano nel mondo, dobbiamo disegnare e animare lo stesso nemico molte volte e da prospettive diverse (cioè frontale, frontale sinistra, frontale destra, lato, dietro, ecc.). Come avrete visto anche nel gameplay, dobbiamo poi "legare" questi nemici al personaggio principale, Jack Pepper, così da vedere sempre un piano dell'arte 2D da una prospettiva visibile. E questo è solo il punto del ciuffo, per non parlare di tutte le sfide quando si crea un gioco in bianco e nero!

I diversi filtri visivi e impostazioni audio sembrano davvero una sorpresa. Quanto era importante mettere in risalto questi elementi e rendere adeguato omaggio allo stile artistico e all'estetica degli anni '30? Inoltre, hai un modo preferito di giocare usando questi filtri e impostazioni audio?

Queste caratteristiche sono state molto importanti per noi per molto tempo. Mouse: P.I. For Hire è ispirato ai classici cartoni animati degli anni '30 e ai film ispirati al noir, quindi volevamo fare del nostro meglio per restare fedeli all'epoca. È proprio per questo che abbiamo implementato impostazioni come cambiare l'intensità sia del grano della pellicola che della diffusione dell'interfaccia, e anche regolare il degrado dell'audio, così che le cose sembrino riprodotte su un disco in vinile o anche attraverso un cilindro di cera! Per noi personalmente, ci piace alzare questi effetti al massimo, così che il gioco abbia davvero l'aspetto e la sensazione dei vecchi cartoni animati che probabilmente avrebbero visto i nostri nonni.

Il gioco sembra molto più grande di quanto molti si aspetterebbero. Quindi, quanto tempo richiederà una partita di Mouse: P.I. For Hire, quanto tempo dovrebbero aspettarsi i giocatori di dedicarsi per vedere scorrere i titoli di coda?

Aspettati che una singola partita di Mouse: P.I. For Hire richieda da 12 a più di 20 ore per essere completata. Naturalmente, questo dipenderà da come giochi e da quanto cercherai in ogni angolo e fessura. Il gioco ha tanti segreti e collezionabili da scoprire - i giocatori davvero attenti ne trarranno il massimo vantaggio!

Qual è la posizione di Fumi Games sull'IA?

Mouse: P.I. For Hire è un gioco completamente fatto a mano, che offre un'esperienza unica che speriamo apprezzino ai giocatori!

Hai mai pensato ad altri modi per espandere il mondo Mouse: P.I. For Hire, magari con una vera serie animata? Cuphead ha portato a The Cuphead Show, ti interesserebbe esplorare qualcosa di simile?

Al momento, siamo molto concentrati su Mouse: P.I. For Hire come videogioco, per garantire che offra ai giocatori la migliore esperienza possibile al lancio. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non abbiamo ancora avuto vere discussioni sulla realizzazione di una serie animata. Tuttavia, dovresti sicuramente tenere gli occhi aperti nelle prossime settimane, perché abbiamo alcune partnership davvero interessanti da annunciare e altre cose da svelare!

Qual è una parte di Mouse: P.I. For Hire che siete più entusiasti che i fan possano vivere di persona?

Non vediamo l'ora che i giocatori vedano che Mouse: P.I. For Hire è molto più di un semplice progetto artistico interessante. Oltre alle immagini in bianco e nero a forma di tubo di gomma, il gioco è anche uno sparatutto in prima persona ricco d'azione, zeppo di una storia poliziesca avvincente, cast eclettico di personaggi, ambienti vivaci, brani jazz originali e molto altro ancora. In definitiva, abbiamo cucinato qualcosa di davvero speciale e stiamo contando i giorni in cui i giocatori potranno vivere tutto il gioco da soli!

Grazie a Mateusz e Fumi Games. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Mouse: P.I. For Hire prima del suo debutto tra meno di un mese.