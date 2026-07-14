Mouse: P.I. For Hire è diventato un milione di venditori

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Sono passati quasi tre mesi da quando lo sviluppatore indie Fumi Games ha lanciato il suo sparatutto d'azione in gomma per case domestiche, Mouse: P.I. For Hire, su PC e console. Nel tempo successivo, lo sviluppatore ha migliorato costantemente il gioco e ha persino presentato copie fisiche del titolo, e tutto ciò ha portato Mouse: P.I. For Hire a diventare un vero successo.

Lo diciamo perché ora è stato confermato che il progetto indie ha superato il milione di copie vendute in totale, un'impresa piuttosto impressionante senza dubbio. Infatti, ci viene detto che le vendite sono state suddivise a metà tra console e PC, con circa il 50% delle vendite provenienti da Steam e il restante 50% dalle piattaforme console PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.

Parlando del raggiungimento del traguardo del milione di persone, il CEO e fondatore di Fumi Games, Mateusz Michalak, ha dichiarato: "Da quello che era iniziato come un semplice concetto di sparatutto a tema anni '30, il gioco ha raggiunto più giocatori di quanti avremmo mai potuto immaginare. La nostra priorità è sempre stata mettere i giocatori al primo posto, e abbiamo lavorato incredibilmente duramente per continuare a raggiungere questo obiettivo, sia durante lo sviluppo del gioco che dopo il lancio. Con il nostro recente grande aggiornamento che introduce Level Revisit, il rilascio di edizioni fisiche e anche i prossimi DLC Story, speriamo che i giocatori siano entusiasti di tutto ciò che riguarda Mouse: P.I. For Hire. Una storia fatta a mano nata da inchiostro, sudore e sogni ostinati. Dal profondo dei nostri cuori sorridenti, grazie per averci sostenuti!".

Se non hai ancora giocato a Mouse: P.I. For Hire, non perderti la nostra recensione dedicata.