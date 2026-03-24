Mouse: P.I. For Hire edizioni fisiche e digitali annunciate, Switch 2 include gioco su cartuccia

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Forse avete già visto le fughe di notizie, ma questa informazione è stata ora confermata dallo sviluppatore Fumi Games e dall'editore PlaySide Studios. Il tanto atteso Mouse: P.I. For Hire avrà un lancio sia digitale che fisico, con più edizioni del gioco promesse.

Per prima cosa, il debutto digitale è ancora previsto per il 16 aprile, dopo il recente ritardo. Per un assaggio di ciò che ci aspetta tra qualche settimana, puoi leggere la nostra recente anteprima pratica e persino la nostra intervista con Fumi Games, dove discutiamo la posizione degli sviluppatori sull'IA e anche la trama "relativamente lineare".

Per quanto riguarda l'edizione fisica del gioco, sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, con la precisazione che debutteranno più tardi delle edizioni digitali, il 10 luglio.

Ci sarà sia una Standard Edition normale solo per PS5 che per Switch 2 che include solo il gioco base, con questo prodotto integrato nella cartuccia per Switch 2 e non una scheda chiave di gioco. La versione più grande Mouseburg sarà disponibile anche su Xbox Series X/S e PC (tramite un codice Steam in una scatola), includendo una marea di accessori fisici, come:



Il gioco base Mouse: P.I. For Hire



Un vinile 7" con quattro tracce dalla colonna sonora ufficiale del gioco, con la partecipazione



brani completamente originali del compositore Patryk Scelina, oltre a una traccia completamente nuova creata



per il gioco di icone di swing elettro, Palazzo Caravan



Un poster a doppia faccia (340mm x 340mm) con una mappa di Mouseburg sul fronte



e uno schema della fidata pistola "Micer" di Jack Pepper sul retro



Un fumetto stampato Mouse: P.I. For Hire, con 2 fogli adesivi



33 carte collezionabili di baseball di Mouseburg, ispirate al minigioco in-game



3 Cartoline Premium di Mouseburg



Guardando indietro al lancio digitale, una Digital Deluxe Edition sarà disponibile anche su Steam a partire dal 16 aprile, che includerà il gioco base, la prima espansione DLC al momento del lancio, la colonna sonora completa e un fumetto digitale.

Infine, ci viene detto che il lancio su Xbox supporterà Play Anywhere senza costi aggiuntivi e che ulteriori informazioni sui piani di lancio per Mouse: P.I. For Hire su PS4, Xbox One e Nintendo Switch saranno rivelate in un secondo momento.

Per quanto riguarda i prezzi di tutte queste varie edizioni, puoi vedere questo raccolto qui sotto.

Edizione Standard



PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 | Digitale | 29,99 USD $,



GBP £24,99, EUR €29,99 | Globale | 16 aprile 2026



PlayStation 5 | Disco fisico | USD $29,99, GBP £29,99, EUR €34,99 | Globale | 10 luglio 2026



Nintendo Switch 2 | Cartuccia fisica da gioco | USD 39,99, GBP £39,99, EUR €44,99 | Globale | 10 luglio 2026



Edizione fisica Deluxe "Mouseburg"



PlayStation 5 | Disco fisico | USD 49,99, GBP £49,99, EUR €54,99 | USA, Canada, America Latina, Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026



Nintendo Switch 2 | Cartuccia fisica da gioco | USD 59,99, GBP £52,99, EUR €59,99 | USA, Canada, America Latina, Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026



PC (Steam) | Codice in una scatola | GBP £44,99, EUR €49,99 | Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026



Xbox Series X | Disco fisico | GBP £49,99, EUR €54,99 | Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026



Digital Deluxe Edition (PC - Solo Steam)



Pacchetto Digital Deluxe Edition | USD 39,99, GBP £33,49, EUR €39,99



Colonna sonora originale del gioco | USD $9,99, GBP £8,50, EUR €9,99



Fumetto digitale | USD 0,99, GBP £0,89, EUR €0,99



Espansione DLC | USD $9,99, GBP £8,50, EUR €9,99



Dai un'occhiata al contenuto della Switch 2 Deluxe Mouseburg Edition qui sotto.