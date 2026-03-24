Mouse: P.I. For Hire edizioni fisiche e digitali annunciate, Switch 2 include gioco su cartuccia
Il debutto fisico arriverà un po' più tardi rispetto a quello digitale, con la promessa di un lancio a luglio.
Forse avete già visto le fughe di notizie, ma questa informazione è stata ora confermata dallo sviluppatore Fumi Games e dall'editore PlaySide Studios. Il tanto atteso Mouse: P.I. For Hire avrà un lancio sia digitale che fisico, con più edizioni del gioco promesse.
Per prima cosa, il debutto digitale è ancora previsto per il 16 aprile, dopo il recente ritardo. Per un assaggio di ciò che ci aspetta tra qualche settimana, puoi leggere la nostra recente anteprima pratica e persino la nostra intervista con Fumi Games, dove discutiamo la posizione degli sviluppatori sull'IA e anche la trama "relativamente lineare".
Per quanto riguarda l'edizione fisica del gioco, sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, con la precisazione che debutteranno più tardi delle edizioni digitali, il 10 luglio.
Ci sarà sia una Standard Edition normale solo per PS5 che per Switch 2 che include solo il gioco base, con questo prodotto integrato nella cartuccia per Switch 2 e non una scheda chiave di gioco. La versione più grande Mouseburg sarà disponibile anche su Xbox Series X/S e PC (tramite un codice Steam in una scatola), includendo una marea di accessori fisici, come:
- Il gioco base Mouse: P.I. For Hire
- Un vinile 7" con quattro tracce dalla colonna sonora ufficiale del gioco, con la partecipazione
- brani completamente originali del compositore Patryk Scelina, oltre a una traccia completamente nuova creata
- per il gioco di icone di swing elettro, Palazzo Caravan
- Un poster a doppia faccia (340mm x 340mm) con una mappa di Mouseburg sul fronte
- e uno schema della fidata pistola "Micer" di Jack Pepper sul retro
- Un fumetto stampato Mouse: P.I. For Hire, con 2 fogli adesivi
- 33 carte collezionabili di baseball di Mouseburg, ispirate al minigioco in-game
- 3 Cartoline Premium di Mouseburg
Guardando indietro al lancio digitale, una Digital Deluxe Edition sarà disponibile anche su Steam a partire dal 16 aprile, che includerà il gioco base, la prima espansione DLC al momento del lancio, la colonna sonora completa e un fumetto digitale.
Infine, ci viene detto che il lancio su Xbox supporterà Play Anywhere senza costi aggiuntivi e che ulteriori informazioni sui piani di lancio per Mouse: P.I. For Hire su PS4, Xbox One e Nintendo Switch saranno rivelate in un secondo momento.
Per quanto riguarda i prezzi di tutte queste varie edizioni, puoi vedere questo raccolto qui sotto.
Edizione Standard
- PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 | Digitale | 29,99 USD $,
- GBP £24,99, EUR €29,99 | Globale | 16 aprile 2026
- PlayStation 5 | Disco fisico | USD $29,99, GBP £29,99, EUR €34,99 | Globale | 10 luglio 2026
- Nintendo Switch 2 | Cartuccia fisica da gioco | USD 39,99, GBP £39,99, EUR €44,99 | Globale | 10 luglio 2026
Edizione fisica Deluxe "Mouseburg"
- PlayStation 5 | Disco fisico | USD 49,99, GBP £49,99, EUR €54,99 | USA, Canada, America Latina, Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026
- Nintendo Switch 2 | Cartuccia fisica da gioco | USD 59,99, GBP £52,99, EUR €59,99 | USA, Canada, America Latina, Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026
- PC (Steam) | Codice in una scatola | GBP £44,99, EUR €49,99 | Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026
- Xbox Series X | Disco fisico | GBP £49,99, EUR €54,99 | Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Australia | 10 luglio 2026
Digital Deluxe Edition (PC - Solo Steam)
- Pacchetto Digital Deluxe Edition | USD 39,99, GBP £33,49, EUR €39,99
- Colonna sonora originale del gioco | USD $9,99, GBP £8,50, EUR €9,99
- Fumetto digitale | USD 0,99, GBP £0,89, EUR €0,99
- Espansione DLC | USD $9,99, GBP £8,50, EUR €9,99
Dai un'occhiata al contenuto della Switch 2 Deluxe Mouseburg Edition qui sotto.