Mouse: P.I. For Hire fissato per marzo 2026 in arrivo su PC e console

Sapevamo di aspettarci la data di uscita ufficiale per Fumi Games ' Mouse: P.I. For Hire al Galaxies Autumn Showcase 2025. Questo è stato affermato in vista dell'evento e poi di nuovo dallo sviluppatore quando è stato confermato anche il ritardo al 2026.

Come parte della vetrina, è stata appena rivelata la data di lancio ufficiale, con Mouse: P.I. For Hire che farà il suo grande arrivo su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2 il 19 marzo 2026.

Quando arriverà questo giorno, non vediamo l'ora di vedere lo sparatutto noir animato in prima persona con Troy Baker nel ruolo principale di Jack Pepper. Dai un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui sotto.