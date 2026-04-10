Mouse: P.I. For Hire Le specifiche sono state rivelate per PC e console

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Con il lancio a meno di una settimana, potresti chiederti come funzionerà Mouse: P.I. For Hire sul tuo PC o su console, se intendi giocare su PS5, Xbox Series X/S o Nintendo Switch 2. A tal fine, ora sono state condivise le specifiche complete delle prestazioni del gioco e sembra proprio che riuscirai a farlo funzionare abbastanza bene, indipendentemente da dove intendi giocare.

Sebbene si possa vedere l'elenco completo delle specifiche qui sotto nelle immagini allegate, la cosa importante da notare è che gli utenti di Xbox Series X e PS5 possono aspettarsi 1600p a 120 FPS in Modalità Performance o 2160p a 60 FPS in Modalità Qualità, mentre gli utenti di Switch 2 possono passare da 900p a 60 FPS e 1440p a 40 FPS a seconda dell'impostazione e se l'unità sia in modalità portatile o dock.

Allo stesso modo, per PC, accedere al gioco e giocare con le impostazioni più minime sarà possibile per quasi tutti, ma per chi vuole sfruttare la qualità Ultra, sarà necessario avere una combinazione più moderna di GPU e CPU, anche se entrambi i requisiti sono comunque abbastanza accessibili considerando l'hardware PC moderno.

Tenendo tutto questo a mente, su quale piattaforma giocherai Mouse: P.I. For Hire ?