Mouse: P.I. For Hire subito un altro ritardo, ora sarà lanciato ad aprile
Dovrai aspettare ancora un mese prima di lanciarti in questo indie tanto atteso.
Ogni volta che sembriamo avvicinarci all'arrivo di Mouse: P.I. For Hire, il gioco ci viene portato via e rimandato a una data successiva. A meno di un mese dalla fine del momento in cui ci aspettavamo di iniziare, è stato confermato che ciò è successo ancora una volta, dato che il gioco indie atteso è stato posticipato a metà aprile.
La nuova data di arrivo è prevista per il 16 aprile 2026 e, per quanto riguarda il motivo del ritardo avvenuto, lo sviluppatore Fumi Games e l'editore PlaySide Studios hanno rilasciato una dichiarazione in cui spiegano quanto segue.
"Avvicinandoci alle fasi finali dello sviluppo, vogliamo assicurarci di dedicare il tempo e la cura extra necessari per rendere Mouse: P.I. For Hire un'esperienza da ricordare. Rimaniamo fermi nel nostro obiettivo di offrirvi il miglior gioco possibile, e questo richiederà solo qualche settimana in più."
Tenendo conto del ritardo, ci viene detto di aspettarci di più dal gioco in vista del lancio, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni.