Mouse: P.I. For Hire subito un altro ritardo, ora sarà lanciato ad aprile

Ogni volta che sembriamo avvicinarci all'arrivo di Mouse: P.I. For Hire, il gioco ci viene portato via e rimandato a una data successiva. A meno di un mese dalla fine del momento in cui ci aspettavamo di iniziare, è stato confermato che ciò è successo ancora una volta, dato che il gioco indie atteso è stato posticipato a metà aprile.

La nuova data di arrivo è prevista per il 16 aprile 2026 e, per quanto riguarda il motivo del ritardo avvenuto, lo sviluppatore Fumi Games e l'editore PlaySide Studios hanno rilasciato una dichiarazione in cui spiegano quanto segue.

"Avvicinandoci alle fasi finali dello sviluppo, vogliamo assicurarci di dedicare il tempo e la cura extra necessari per rendere Mouse: P.I. For Hire un'esperienza da ricordare. Rimaniamo fermi nel nostro obiettivo di offrirvi il miglior gioco possibile, e questo richiederà solo qualche settimana in più."

Tenendo conto del ritardo, ci viene detto di aspettarci di più dal gioco in vista del lancio, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni.