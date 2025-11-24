Mouz ha incoronato campioni PGL Valacchia: Stagione 6

HQ

Durante il fine settimana, uno dei tanti diversi eventi esports che si tenevano e presentavano ha riportato le migliori squadre Dota 2 da tutto il mondo a Bucarest, Romania, per competere in PGL Wallachia: Season 6. Questo torneo è stato importante perché ha messo in gioco 1 milione di dollari per le 16 squadre presenti, e ora sappiamo chi è uscito vincitore e ha sollevato il trofeo.

Dopo una finale tesa che è andata fino all'ultimo termine, Mouz ha vinto e ha battuto Team Spirit per 3-2. Questo risultato ha visto la squadra tornare a casa non solo con il trofeo, ma anche con un piacevole premio di 300.000 dollari per i loro sforzi.

A differenza di molte scene esport che si concludono a fine anno solare, Dota 2 ha ancora molto in serbo, il che significa che Mouz può sfruttare questa vittoria e potenzialmente prendere una base di lancio per sollevare ancora più trofei dalla settimana fino a metà-fine dicembre a BLAST Slam V tra il 25 novembre e il 7 dicembre e poi a DreamLeague Season 27 anche tra il 10 e il 21 dicembre.