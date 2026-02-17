Mova Cremetica S20 Pro

Abbiamo esaminato una o due macchine da caffè qui su Gamereactor e possiamo confermare che esistono tanti tipi di macchine da caffè quanti ne sono le esigenze individuali. È generalmente una buona notizia per i consumatori che puoi acquistare una Lavazza A Modo Mio Tiny Eco per £60 o una Sage Barista Oracle Jet per £1.700, e in generale ottenere il valore per i tuoi soldi in entrambi i modi.

Ma questo ci lascia un po' confusi, perché quale macchina da caffè dovresti effettivamente comprare? Beh, è molto più difficile dare una risposta concreta a questa domanda, ma se ti interessa ancora la versione un po' più manuale dell'arte della preparazione del caffè, non c'è offerta migliore del Cremetica S20 Pro del Mova. È semplicemente il maestro della moderazione, la regola d'oro e una dannata ottima macchina da caffè a un prezzo davvero buono.

Puoi trovare una Cremetica S20 Pro per circa £540, e sotto molti aspetti compete direttamente con l'Oracle Touch di Sage, che costa tre volte di più, e persino con la Cuisinart EM640E, altrimenti piuttosto ragionevole, che costa £450. È difficile trovare macchine simili a meno, ma Mova in realtà non ha risparmiato su nulla, almeno a prima vista.

È modellata sulla tradizionale macchina del caffè, con acciaio spazzolato, linee belle e pulite, e una leggera curva che la rende autenticamente italiana. Non lo è, ma sembra di sì, e il design è un fattore da considerare quando devi guardarlo continuamente. Hai un piccolo display semplice che copre tutta la larghezza della macchina, che ti offre una panoramica dei tipi di caffè e ti permette di impostare facilmente quanta quantità di caffè mettere nello sturalavandini e quale tipo vuoi in ogni caso. La cosa interessante è che la produzione vera e propria avviene usando pulsanti fisici sotto il display, quindi qui si ottiene davvero il meglio sia dell'era digitale che analogica.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono alcuni segnali che Mova abbia tagliato le spalle qua e là, ma non è particolarmente fastidioso. Alcune parti della costruzione sono in plastica invece che in metallo, ma nessun aspetto dell'esperienza utente sembra economico. Questi sono risparmi intelligenti, non risparmi di risparmio.

All'interno c'è una doppia caldaia, utilizzata per garantire che le temperature siano come dovrebbe, e un vaporizzatore integrato per il latte, che viene utilizzato insieme alla brocca d'acciaio che lo accompagna. Hai due pompe, una per l'acqua calda per l'americano, per esempio, e una per il vaporizzatore, che viene selezionato con un selettore molto interessante sul lato destro. La cosa più importante è che arriviamo a 20 bar, e poi ci sono tecnologie intelligenti come la "pre-infusione", che è un gergo sofisticato per inumidire il caffè prima della preparazione vera e propria, e un "macinacaffè conico", che è il testo tecnologico per un macinacaffè che funziona con un contenitore di chicchi da 250 grammi.

In breve, la Cremetica S20 Pro offre un caffè eccellente, davvero. Puoi fare cold brew, sì, ma oltre a questo, sono semplici shot di espresso, tutti con la quantità perfetta senza dover aggiustare altro, e puoi cuocere il latte a vapore tu stesso quando serve senza dover pulire troppo.

Annuncio pubblicitario:

C'è una piccola nota divertente alla fine, che però non influisce sul punteggio finale altissimo. Qui non c'è un filtro calcare integrato. Nel manuale ci sono istruzioni per la decalcisazione, ma nulla che risolva i livelli relativamente alti di calcare in alcune acque sotterranee. Non ci sono ancora depositi nell'acquario, ma immagino che ciò accadrà col tempo, ed è ancora troppo presto per dire se le macchine del caffè dovrebbero davvero avere un filtro calcare installato oltre a decalcare di tanto in tanto.

Detto questo, sono davvero impressionato dall'S20 Pro. È la più economica e allo stesso tempo una delle macchine da caffè più semplici, intuitive e funzionanti che abbia mai provato, dove tutto è immediatamente comprensibile e il caffè ha un sapore fantastico. Può essere altamente consigliato a chiunque voglia molto per meno soldi.