Il team Dyson deve essersi reso conto fin dall'inizio, quando ha inventato la struttura di progettazione che avrebbe definito l'aspirapolvere come concetto, che ne sarebbero seguite innumerevoli copie. Non si tratta di una critica a questi imitatori in quanto tali, ma forse solo di un'osservazione della tendenza del mercato a consolidarsi attorno a paradigmi ben precisi.

Il Mova S5 Sense potrebbe, in una buona giornata, sembrare un Dyson economico, così come tanti modelli concorrenti, e non stiamo parlando solo di aspetto, ma di funzionalità di base. Con questo intendo dire che sai già cosa può fare il Mova S5 Sense e come fa quello che fa, quindi è a livello granulare che prodotti come questi possono sorprendere o fare qualcosa di diverso.

Prima di tutto, il S5 Sense è significativamente più economico della media dei flagship Dyson. È stato visto in giro per i mercati europei per l'equivalente di 250 euro, che è ben meno della metà di quello che pagheresti per un V15 Absolute, e molto meno anche dei V12 più economici.

Quindi hanno il prezzo dalla loro parte, ma questo, a prima vista, senza sacrificare troppo. In termini pratici, si tratta di un motore con una camera cilindrica da 0,6 litri e un display a LED frontale in cui è possibile utilizzare una varietà di diverse testine di aspirazione che ne sono dotate per svolgere compiti diversi. È incluso un alimentatore e una staffa con viti e tasselli per il montaggio permanente.

La potenza di aspirazione è di 190 watt, che si traduce in una capacità di aspirazione di 27.000 Pa. Non c'è niente di male, ed è molto di più del V12 Detect Slim, per esempio. Non solo, la batteria da 2900mAh ti dà almeno 60 minuti di funzionamento e ci sono anche luci LED con il cosiddetto "Optilnsight" (non chiedermi perché si chiama così) che illuminano polvere e sporco davanti alla testa dell'aspirapolvere - sempre come un Dyson Detect.

Con un peso di soli 1,76 chili, non manca di un senso di qualità in quanto tale. Sì, la qualità effettiva della plastica non è proprio la stessa, ed è impossibile per me dire come il filtro antipolvere sia influenzato dalla pulizia continua, ma è molto difficile metterci un dito sopra, non c'è dubbio.

Ottieni l'aspirazione, la versatilità, tutti gli accessori di cui hai bisogno, le giuste tecnologie nella giusta confezione e solo un sacrificio microscopico sotto forma di materiali leggermente più economici, e a circa 250 euro, questa è davvero una vittoria.

