Moza ha sfoggiato l'ammiraglia con passo Ultra R25

HQ

La cinese Moza era presente a Colonia (Gamescom 2025) e tra tutte le novità che hanno portato lì abbiamo trovato le nuove ruote top R21 e R25. Quest'ultimo è ovviamente il sostituto dell'attuale R21 e assumerà il ruolo di ammiraglia del produttore. A giudicare dalle nostre impressioni alla Gamescom, è potente come, ad esempio, il Fanatec DD2, il Simucube Ultra 2 e l'Asetek Invicta e l'FFB è stato sperimentato come persistentemente forte e molto dettagliato. L'Ultra R25 costerà 999 euro e uscirà in autunno, a quanto pare.

Dal comunicato ufficiale: Nuovo motore a filo piatto Zero-cogging

L'R25 è dotato del motore a filo piatto personalizzato di nuova generazione di MOZA, progettato specificamente per le corse simulate. Eroga 25 Nm di coppia massima e offre una densità di coppia superiore del 26% rispetto ai concorrenti di dimensioni simili. Con il vero zero cogging, garantisce una rotazione ultra fluida e riproduce accuratamente ogni dettaglio, dai sottili input di sterzata alle forze aggressive in curva, catturando l'intera sensazione meccanica della guida nel mondo reale.

Rilevamento della coppia in tempo reale

L'R25 Ultra Base è dotato di un vero sensore di coppia, che offre una precisione di campionamento dello 0,1% e una frequenza di risposta fino a 2 kHz. Questo sensore di coppia avanzato cattura l'input dello sterzo con precisione, offrendoti una maneggevolezza più nitida, un controllo più stretto e dettagli senza pari.

Coppia sostenuta di 25 Nm

Alimentato da un motore di livello industriale progettato per garantire durata ed efficienza termica, l'R25 eroga una coppia sostenuta di 25 Nm senza strozzature, ideale per le corse simulate di livello professionale e le sessioni di resistenza prolungate.

Nuovo algoritmo di feedback di forza

La potente base R25 DD si abbina perfettamente all'avanzato nuovo algoritmo di feedback di forza di MOZA, combinando hardware e software all'avanguardia. Questa sinergia offre un force feedback più realistico e consente una messa a punto precisa su misura per ogni stile di guida.