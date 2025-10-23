Moza MHG + AB6 FFB

HQ

Quando ho messo le mani sull'ultimo stick di volo di Moza, sapevo che avrei testato un gadget premium. La loro ultima base, il AB6 FFB, e il loro stick di volo, il MHG, sono le varianti che ho messo alla prova per questa recensione. Posso felicemente informarvi fin d'ora che questo è un ottimo pacchetto combinato. La levetta di volo si sente incredibilmente bene in mano e sia le vibrazioni che la resistenza cambiano a seconda del contesto nei giochi di volo in modo altamente credibile. Sono rimasto colpito anche dalla qualità degli atterraggi e aumenta anche la capacità di controllare meglio gli aerei e gli altri veicoli.

Quando ho disimballato i gadget, pesavano poco più di sette chili. La base è realizzata in metallo e viene fornita con viti e attrezzature robuste in modo da poterla fissare al tavolo. È utile che la scatola di base si trovi in modo stabile e non occupi spazio accanto alla tastiera e ad altre apparecchiature. Per garantire un buon test dei gadget, ho provato diversi giochi, in cui ho usato la levetta di volo in Ace Combat 7, Flight Simulator 2024, IL-2 Sturmovik: Great Battles, DCS World e Kerbal Space Program.

Se si desidera utilizzare altri stick, questo è possibile e i connettori aggiuntivi sulla base consentono di collegare altre apparecchiature.

Prima di iniziare a giocare, ho installato il software Moza Cockpit, che è un programma facile da usare progettato per consentire di calibrare facilmente, modificare le impostazioni dei pulsanti, sincronizzare le impostazioni e migliorare la comunicazione tra la base, lo stick di volo e alcuni giochi. Si tratta di un processo efficiente ed è veloce per orientarsi nei menu, individuare i grafici pertinenti per facilitare la calibrazione manuale e sincronizzare le impostazioni con determinati giochi. Penso che il software sia uno dei punti salienti, poiché a volte il software di accompagnamento può causare più problemi di quanti ne valga la pena.

Ho trovato il software molto utile quando voglio testare altre impostazioni e modificare le curve di sensibilità sugli assi X, Y e Z. È anche possibile personalizzare i dati di telemetria da usare tramite le impostazioni di Force Feedback e il tipo di feedback che deve fornire. Non ho sperimentato molto con le impostazioni avanzate del programma, tuttavia, è chiaro che ci sono molte più impostazioni di quelle di cui ho bisogno per i miei giochi. Apprezzo le opzioni e il numero di impostazioni.

Il programma software è semplice e facile da usare.

I Moza MHG e AB6 FFB fanno bene il loro lavoro. Lo stick di volo è ergonomico, i pulsanti sono facili da raggiungere e, sebbene la base non abbia molti pulsanti, di solito sono sufficienti per i giochi. È facile aggiungere attrezzature extra come tastiera, mouse, pedali e acceleratore con innumerevoli pulsanti. Tuttavia, sono abbastanza soddisfatto dello stile di design minimalista. Sia lo stick di volo che la base sono direttamente ispirati agli aerei da combattimento e ai veicoli spaziali e, quando si avvia la base, si calibra automaticamente, il che rende più facile per coloro che potrebbero non volerlo fare da soli. Se non si è soddisfatti, è inoltre possibile visualizzare i risultati e perfezionarli successivamente nel software.

Sfortunatamente, ci sono alcuni problemi minori con il software; La base e la levetta sono riconosciute come duplicati in Windows 11, il che può causare problemi in alcuni giochi. Un certo numero di simulatori spaziali e di volo non ha ancora un supporto diretto, il che significa che non tutte le funzionalità della base possono essere utilizzate. Potrebbe trattarsi di un feedback che non è così complesso come nei titoli supportati. Di solito funziona bene comunque, ma la differenza può essere evidente. Tuttavia, questo non è qualcosa su cui Moza da solo può fare qualcosa, poiché è in qualche modo nelle mani anche degli sviluppatori del gioco. Questo può essere un problema in determinate situazioni, ma ci sono soluzioni alla maggior parte dei problemi, anche se non sono ottimali. Non ho riscontrato grossi problemi durante il test di titoli popolari con supporto integrato.

Ci sono più impostazioni di quelle di cui un utente normale ha bisogno.

In tutti i giochi che ho testato, come Ace Combat 7 e Kerbal Space Program, il joystick si sente bene. È preciso, facile da usare e non richiede molta forza per mantenere la direzione e la rotazione. Apprezzo la precisione che si può ottenere con movimenti molto semplici e piccoli, e questo è qualcosa che varia molto a seconda del joystick e della base disponibili sul mercato. Allo stesso tempo, ho testato un Thrustmaster SOL-R 1 che ho preso in prestito da un amico, con base di accompagnamento, per £ 160. Sfortunatamente, questo stick manca di alcune opzioni di impostazione e della precisione che si ottiene dall'attrezzatura di Moza. È abbastanza chiaro che il prezzo fa la differenza anche se il SOL-R 1 è un'opzione accettabile per il prezzo. Non può essere paragonato al passo di salita rappresentato da Moza MHG e AB6 FFB.

La possibilità di utilizzare i connettori extra è utile se si desidera collegare pedali e accessori simili.

Ciò che rende Moza MHG e AB6 FFB così buoni è la qualità sia del loro design che della loro funzionalità. Questo è evidente partita dopo partita, e se si aggiunge il fatto che il subwoofer è silenzioso e non emette alcun rumore. Ho anche notato che i motori del subwoofer non si surriscaldano nonostante l'uso intenso. Anche apparecchiature significativamente più costose di questa possono avere problemi di calore ed è necessario disporre di un proprio sistema di raffreddamento per queste varianti. In questo caso, funziona brillantemente senza soluzioni aggiuntive. È una differenza notevole rispetto alla concorrenza. Puoi sentire nuovi dettagli sia negli atterraggi, che nei decolli e persino nei sorpassi. Quando poi provi a sterzare con precisione, funziona molto meglio di qualsiasi altra cosa che ho testato nel corso degli anni. Sebbene il prezzo di questa combinazione sia elevato, si ottiene la qualità. Naturalmente, se lo desideri, è anche possibile combinare altri stick di volo con questa base. Se hai bisogno di uno stick più specializzato per gli elicotteri, ad esempio, ci sono alternative.

Penso che questo sia un buon rapporto qualità-prezzo se sei un appassionato di simulatori di volo e davvero appassionato del genere. Il bastone e la base costano tra £ 630 e £ 800 insieme al momento in cui scriviamo, e se stai leggendo questo, probabilmente sei già interessato a questi giochi e a questa attrezzatura. Ti metterei sicuramente in guardia se sei nuovo nel genere e stai cercando il tuo primo stick di volo poiché questo è un sacco di soldi e dovresti aspettare fino a quando non sai se ti piace il genere o meno. Un Thrustmaster o forse un Logitech, a meno della metà del prezzo, dovrebbe coprire le tue esigenze se non hai il budget per questo o sei nuovo ai simulatori di volo. Tuttavia, non c'è motivo di pagare più di così, a meno che non si abbia davvero bisogno del meglio.

La scatola è realizzata in metallo e rappresenta la maggior parte del peso.

È quel piccolo extra che porto via con me dopo aver testato questa attrezzatura. Paghi di più e ottieni più precisione nei movimenti, meno rumore, più metallo nella costruzione, migliore ergonomia e controllo sulle tue impostazioni. Ho scoperto che questo è particolarmente evidente in DCS World e Flight Simulator 2024. È anche molto facile sincronizzare i tuoi preset tramite il software direttamente con determinati giochi e, grazie all'eccellente feedback durante il volo, puoi sentire i dettagli di come l'aereo e gli altri veicoli si muovono e si comportano nelle simulazioni. Non l'ho sperimentato con gli altri due stick di volo che ho testato contemporaneamente. I dettagli di come l'aereo si sente e si guida emergono in un modo affascinante.

Sfortunatamente, non ho mai pilotato un aereo, un elicottero o un razzo spaziale, quindi non posso tracciare parallelismi diretti con le loro controparti nella vita reale. Tuttavia, nel corso degli anni ho testato molti stick di volo diversi e le basi associate. Sfortunatamente, riscontro spesso problemi con software disordinato, problemi di surriscaldamento o rumore eccessivo e talvolta gli stick di volo non sono ergonomici, con stick di controllo sciatti, pulsanti posizionati in modo strano o privi della precisione che desidero. Penso di aver trovato due nuovi preferiti. Quindi, se hai il budget per farlo e stai cercando un nuovo stick di volo e una nuova base, posso consigliare vivamente sia Moza MHG che AB6 FFB.