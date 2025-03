Fino a 1.000 £ per un singolo pedale. Che razza di follia è questa? Rispetto al ActivePedal Pro finlandese in particolare, è un vero affare in quanto può costarti il doppio, ma questo è anche un segmento super-di nicchia nel sim-racing che sembra essere un po' impazzito, se me lo chiedi. Non ho intenzione di anticipare me stesso qui, e invece ho intenzione di riavvolgere un po' il nastro, o più opportunamente, di fare il backup della macchina...

Il Moza Racing Mbooster Active Pedal è in lavorazione da oltre un anno, ed è stato mostrato per la prima volta a Sim Racing Expo 2024 in Germania, dove ha attirato molta attenzione, poiché, come il costoso modello di Simucube, può emulare l'ABS in un modo che un pedale passivo ovviamente non può fare. Questo perché l'mBooster ospita un servomotore standard del settore da nove Newton metri collegato a una sorta di vite a ricircolo di sfere che consente al braccio del pedale di scorrere dentro e fuori dal motore elettrico, offrendo così vibrazioni, risposta sia all'input dell'acceleratore che all'attivazione dell'ABS e tutto il resto. L'mBooster può essere impostato rapidamente e facilmente come pedale dell'acceleratore o del freno e, per chi ha più tempo a disposizione, c'è anche un profilo frizione che può essere attivato tramite una barra di scorrimento. È possibile acquistare un set di tre pedali attivi più la pedaliera stessa da Moza, che costa un braccio a gamba e appesantisce il tuo sim-rig di poco più di 30 chili.

È roba giusta. Moza non ha badato a spese qui e ha costruito un pedale incredibilmente solido in grado di resistere fino a 200 chili di pressione dei freni e può spingere indietro e vibrare abbastanza forte da renderlo sgradevole per il guidatore. Mi piace di più il fattore di forma qui che nell'ActivePedal di Simucube, e la versione Moza sembra più fluida, meno frastagliata o almeno più continua in termini di sensazione effettiva del freno (perché è nel freno che questo tipo di feedback delle vibrazioni è più importante).

mBooster è controllato tramite il software di Moza Pit House, che oggi è assolutamente brillante (in generale) con un'interfaccia piacevole, facile da capire e chiara, un uso intelligente di icone chiare e molte opzioni di impostazione davvero buone con spiegazioni rapide pedagogicamente stravaganti di tutto ciò che può essere ottenuto. Pit House è semplicemente geniale e la nuova pagina delle impostazioni di mBooster non fa certo eccezione. È possibile impostare se si desidera che il pedale funga da acceleratore, freno o frizione, è possibile attivare profili preimpostati che imitano al meglio un'auto di Formula 1, un'auto GTWC e un'auto WRC con un clic del mouse, e si può anche selezionare la curva di resistenza dei freni, la pressione iniziale dei freni e decidere se emulare o meno la dissolvenza dei freni. Per quanto riguarda le funzioni FFB, sono anche disposte in modo semplice e fluido e, a seconda del gioco a cui giochi, puoi attivare alcune funzioni diverse come lo slittamento delle ruote, il blocco dei freni, l'ABS e anche il sollevamento della velocità del motore simulata sia nell'acceleratore che nel freno, se lo desideri.

Come nel caso del Simucube ActivePedal, e come ho accennato nel primo paragrafo, penso che questa cosa del pedale attivo sia andata un po' fuori dai binari e vi dirò perché. Noi di Gamereactor avevamo previsto che una sorta di force feedback nei nostri pedali da corsa sarebbe stata una tendenza futura già nel 2021, e da allora abbiamo utilizzato semplici motori rumble montati sul retro delle nostre pedane (che sono controllate tramite Simhub). Questi motori e la loro funzionalità hanno significato molto per la sensazione di guidare una vera auto nel nostro impianto da corsa e oggi li abbiamo impostati per vibrare in base alla velocità del motore, quando sblocchiamo le ruote, giriamo a quattro zampe e quando l'ABS entra in funzione, soprattutto in Assetto Corsa Competizione.

Questo è qualcosa che tutti coloro che amano le corse simulate devono provare. Fornisce così tanta immersione con così pochi mezzi, perché la quantità di vibrazione che attiviamo dietro le nostre pedane è in genere molto, molto piccola. Qui a Gamereactor, tutti noi facciamo sim-racing con i nostri calzini, il che significa che i motori devono solo generare piccole quantità di vibrazioni per essere percepiti molto chiaramente nei nostri piedi. Costruire pedali singoli da 10 chili con nove servomotori N⋅m in ogni pedale per emulare una pressione dei freni di 200 chili mi sembra un po' come andare a sparare al piattello con una minigun. È eccessivo al punto da essere sciocco, e anche se la sensazione FFB è ottima, sono ancora scettico riguardo a questi pedali completamente attivi come si sentono oggi.

Ogni pedale è assolutamente gigantesco, pesa 10 chili e richiede un'estensione della piastra di estensione della base Moza CRP2.

Il problema con l'alternativa costosa di Simucube, che affligge anche la versione di Moza (anche se in modi diversi), è che sembra così chiaro che sto spingendo un montante in un servomotore, che dovrebbe poi essere spinto indietro verso il mio piede. Nel pedale Moza si avverte anche la vite a ricircolo di sfere, il che significa che non sembra mai davvero un freno in un'auto da corsa, indipendentemente dalle impostazioni. Ho fatto questa critica al Simucube ActivePedal e lo sostengo, e penso che ci voglia solo un minuto in un'auto da pista per rendersi conto che la parte "attiva" di questi pedali attivi rende la sensazione di frenata stessa scollegata dalla parte di force feedback, e quindi più passiva che mai. C'è un piccolo ritardo di un minuscolo decimo in cui il montante che viene spinto nel motore deve uscire di nuovo, il che sembra artificiale e innaturale sia in questo pedale che nella versione di Simucube e probabilmente mi piacerebbe paragonarlo alla sensazione quando hai aria nell'impianto frenante della tua auto sportiva. Anche questo non è possibile tagliare via tramite set-up in Pit House poiché si tratta di una costruzione di base.

Le pedane sono super eleganti, chiaramente ispirate alle varianti di Simucube, ma questi pedali attivi sono un po' come andare a sparare al piattello con una minigun.

Due mBooster Active Pedals più una piastra di base ti costeranno £ 1.000 e le prestazioni che questi offrono e la sensazione che evocano possono essere ottenuti più facilmente e meno costosi in un pedale del freno che sembra più un vero freno di una vera auto da corsa, se me lo chiedi. Il Heusinkveld Ultimate Plus (con due pedali costa circa 980£) rimane il miglior pedale nel mondo del sim-racing e se si integrano questi con il "Pedal Rumble Motor Kit" della britannica Sim 3D (100£ spese di spedizione incluse) si ha una soluzione che fornisce lo stesso tipo di feedback basato sulle vibrazioni e pedali che risultano più naturali e soprattutto più "diretti". Ora, questo potrebbe cambiare quando verranno rilasciati giochi di corse in cui la telemetria consente la simulazione completa di un vero ABS, che Moza può quindi interpretare in modo diverso rispetto ad oggi, ma fino ad allora ho difficoltà a consigliare mBooster rispetto alle opzioni di cui sopra.