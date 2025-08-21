Moza Racing stringe una partnership con la MotoGP

HQ

Moza Racing ha fatto girare la testa durante il primo giorno della Gamescom di ieri, quando ha presentato il suo nuovissimo volante da corsa a trasmissione diretta di punta, l'R25 Ultra, che sarà dotato di un nuovissimo tipo di servomotore e di una coppia molto più consistente rispetto a tutti gli altri passi che Moza Racing ha rilasciato finora. Oltre a ciò, hanno anche parlato un po' di una nuova partnership con la MotoGP che ovviamente porterà all'attrezzatura per il motociclismo. Come funzionerà, come appariranno i prodotti, quando verranno rilasciati o a quale prezzo, non è stato comunicato, ma la partnership da sola dovrebbe rivelarsi molto interessante per i fan della MotoGP e per i simracing-maniaci. Moza ha anche annunciato una partnership con Mercedes AMG e quel teaser ha mostrato una foto con alcuni dei colori del team di Formula Uno Petronas. Tutto a gonfie vele per Moza, a quanto pare.