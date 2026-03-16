Mr Nobody Against Putin dichiara Oscar come miglior documentario: "Un nessuno è più potente di quanto pensi"

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Mr Nobody Against Putin, il devastante ritratto di un'insegnante russa di scuola primaria che documentò l'indottrinamento statale dei bambini piccoli a sostenere l'invasione dell'Ucraina, ha vinto l'Oscar come miglior documentario.

I registi del film (Pavel Talankin, ora in esilio in Europa, e il suo co-regista statunitense David Borenstein) hanno ritirato il premio durante la cerimonia di domenica sera, superando i favoriti The Perfect Neighbor e gli altri candidati The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light e Cutting Through Rocks.

"Mr Nobody Against Putin parla di come perdi il tuo paese. E quello che abbiamo visto lavorando con queste riprese è che la perdi con innumerevoli, piccoli, piccoli atti di complicità." ha detto David Borenstein, accettando il premio. "Tutti noi affrontiamo una scelta morale. Ma per fortuna, anche un nessuno è più potente di quanto pensi."

Mr Nobody Against Putin

Talankin ha seguito con un appello emozionante a nome dei civili in paesi dove, a suo dire, "invece di stelle cadenti... Hanno sparato bombe e droni," prima di esortare il mondo a "fermare tutte queste guerre ora."

Ha anche detto di essere rimasto colpito da quanto spesso tracciasse parallelismi tra la Russia sotto Putin e gli Stati Uniti sotto l'amministrazione attuale: "Molti miei colleghi e amici russi dicevano sempre: 'No, no, non è la stessa situazione. In realtà sta accadendo più velocemente in America di quanto sia successo in Russia.' Trump si muove molto più velocemente di Putin nei suoi primi anni."

Questa vittoria segna la terza volta in questo decennio che un film fortemente critico nei confronti del Cremlino vince il premio principale del documentario. Navalny ha vinto nel 2023, e 20 Days in Mariupol è seguito nel 2024. Il vincitore dello scorso anno, No Other Land, è stata una coproduzione israelo-palestinese che documenta la distruzione di una comunità palestinese in Cisgiordania.

MIGLIOR DOCUMENTARIO (VINCITORI RECENTI)

2026

Mr Nobody Against Putin (Pavel Talankin & David Borenstein).

2025

No Other Land (Basilea Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor).

2024

20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov).

2023

Navalny (Daniel Roher).