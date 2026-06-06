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Mr. Records
IN PRIMO PIANO: Copertura SGF 2026

Mr. Records per combinare avventure musicali, gestione di negozi e vita accogliente

Il progetto indie debutterà su PC all'inizio del 2027.

Se di recente hai passato un po' di tempo gestendo un negozio di dischi a Wax Heads di Patattie Games e stavi cercando qualcosa che ampliasse quell'esperienza, la rivelazione dello sviluppatore Neil Broadhead al Day of the Devs showcase potrebbe catturare la tua attenzione.

Conosciuto come Mr. Records, questo è un gioco insolito che combina platforming e avventure attraverso livelli pensati per riflettere una traccia musicale, il tutto con gestione del negozio e vendite, oltre a momenti di vita accoglienti e rilassanti.

In sostanza, la premessa del gioco è quella di assumere il ruolo di George, un anziano gentiluomo che ha la capacità di trascendere attraverso la musica, entrando nei brani e vivendo la musica attraverso emozioni e memoria. Questo porta a livelli platform che rappresentano circa il 50% del gameplay più ampio, progettati per essere rigiocabili e riflettere una "grande varietà" di temi musicali.

A questo si aggiunge circa il 35% del gioco dedicato a gestire il negozio di dischi di George e a impegnarsi in "divertenti gameplay di vendita" e "enigmi legati ai personaggi", per concludere con il 15% del totale attribuito al rilassarsi nella camera di George, dove può rilassarsi, gestire la sua vita e avere conversazioni telefoniche leggere.

Inutile dire che sembra davvero una sorpresa e presto potrai provare Mr. Records di persona, dato che il gioco uscirà su PC nel primo trimestre del 2027. Qui sotto potete vedere alcune immagini della partita.

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