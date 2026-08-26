Mr. Records sarà lanciato anche su Nintendo Switch 2

Quando lo sviluppatore Glee-Cheese ha mostrato per la prima volta il suo eccentrico progetto indie, Mr. Records, durante la presentazione del Day of the Devs all'inizio dell'estate, è stato rivelato che il gioco sarebbe arrivato prima di tutto su PC, senza piattaforme console promesse all'orizzonte. Ora questo è cambiato.

Come parte del Future Games Show per Gamescom, è stato rivelato che Mr. Records arriverà anche su Nintendo Switch 2 al lancio, il che significa che il platform indie musicale sarà un'esclusiva per console Switch 2, almeno al momento della stesura.

Questa notizia arriva anche mentre un nuovo trailer del gioco è arrivato per mettere in luce la variegata modalità di gioco che lo attende, che combina avventure ritmiche e meccaniche di negozio simili a simulazioni di vita in un insieme coeso.

Quello che ancora non sappiamo è esattamente quando Mr. Records debutterà effettivamente su PC e Nintendo Switch 2, dato che il gioco è ancora considerato "in arrivo imminente".