Mr. Terrific potrebbe avere il suo spin-off dopo l'elogiata performance del personaggio in Superman

Superman Continua a registrare ottimi risultati al botteghino ed è sulla buona strada per diventare un enorme successo per DC e Warner. Ma non sono solo David "Clark Kent" Corenswet e Rachel "Lois Lane" Brosnahan ad essere stati elogiati per le loro interpretazioni nel film; Anche Nathan "Guy Gardner" Fillion e Edi "Mr. Terrific" Gathegi sono diventati i loro favoriti.

E quest'ultimo potrebbe avere la sua serie o il suo film a tempo debito. Tramite Threads, Culture Crave riporta che la DC ha registrato il marchio Mr. Terrific pochi giorni dopoSuperman la premiere. Sappiamo già che Gathegi dice di aver firmato un "accordo multi-progetto", e sembra sempre più probabile che altri progetti saranno in cantiere.

Mr. Terrific è interessante in quanto non ha veri superpoteri. Invece, è un esperto di tecnologia iper-intelligente con una vasta conoscenza del combattimento ed è dotato di attrezzature e strategie avanzate. E chiunque abbia visto Superman sa che questo è più che sufficiente.

Teniamo le dita incrociate per vedere di più di lui nel DCU in futuro, e sembra certamente promettente.