MrBeast chiude la scena sostenendo che il suo pubblico è "sceso di 50"

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Recentemente è iniziata a circolare l'affermazione secondo cui, a causa del cambiamento del funzionamento del suo algoritmo da parte di YouTube, il pubblico di MrBeast abbia subito un duro calo, calando di circa il 50%. Il creatore immensamente popolare, ancora in cima alle classifiche come il canale più iscritto di YouTube, è considerato una vittima di questi cambiamenti, con nuovi video che hanno portato a una frazione delle visualizzazioni che i suoi video precedenti riuscivano a offrire.

Parlando di questa affermazione, MrBeast ora si è rivolto a X per confutare queste informazioni e sottolineare che il suo canale e i suoi video stanno funzionando bene, e che semplicemente i dati vengono fraintesi come una narrazione falsa.

"Continuo a vedere questo numero di "calo del 50%" e non sono sicuro di chi abbia fatto i conti. I video con centinaia di milioni di visualizzazioni sono vecchi di anni. I nostri video sono sempreverdi, di solito ricevono da 5 a 10 milioni di visualizzazioni al mese per anni. Ecco perché i video più recenti hanno meno visualizzazioni."

Sei d'accordo con l'analisi di MrBeast sulla situazione o pensi che ci siano prove che i suoi contenuti stiano peggiorando?