MrBeast lancerà una serie animata a ottobre

Che ti piaccia o no, non puoi negare MrBeast è una macchina per la creazione di contenuti. La personalità di YouTube è diventata una presenza indomabile online, e questo non farà che aumentare nel prossimo futuro poiché ora ha svelato una serie animata, che sarà presto presentata in anteprima.

Conosciuto come MrBeast Lab, lo spettacolo ruota attorno all'influencer mentre tenta di combattere contro un gruppo di creature ombra che attaccano la Terra. Ciò include lo sviluppo di una struttura piena di 100 strati di scienza folle, in cui viene trascinato quando dette creature dell'ombra si infiltrano nella sua struttura, lasciando allaMrBeast sua creazione il compito di inseguirlo e salvarlo.

La sinossi completa dello spettacolo di cui il tuo fratellino o i tuoi nipoti non smetteranno di parlare entro la fine dell'anno spiega in modo più dettagliato quanto segue:

"Quando Jimmy e la sua troupe di MrBeast hanno scoperto strani mostri ombra che attaccavano la Terra, ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi YouTuber: ha costruito un laboratorio scientifico ad alta tecnologia sotto il suo studio. Ma 100 livelli di folli esperimenti e la creazione di tutti i tipi di strane bestie per combattere gli oscuri invasori, purtroppo non gli hanno impedito di essere rapito! Jimmy è ora intrappolato nel suo covo ad alta tecnologia...

"Molte battaglie attendono Panthar e Banana nella loro missione per salvare Jimmy, e... Speriamo che il mondo!"

Per quanto riguarda la data in cui MrBeast Lab sarà presentato in anteprima, la data esatta non è menzionata, ma sappiamo che sarà ottobre e apparentemente solo sul canale YouTube Beast Animations. Sebbene concessa, non è stata ancora menzionata alcuna casa solida, il che significa che potrebbe ancora unirsi Beast Games il Prime Video.

Dai un'occhiata al trailer dello spettacolo qui sotto.