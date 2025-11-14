MrBeast lancia un nuovo parco a tema in Arabia Saudita: Beast Land

HQ

MrBeast, lo YouTuber più famoso al mondo, ha aperto il suo primo parco a tema a Riyadh, in Arabia Saudita. Chiamato Beast Land, il parco è ispirato ai suoi video di sfide di resistenza, in cui i partecipanti competono in giochi elaborati per vincere premi in denaro.

Il parco combina le attrazioni delle montagne russe con sfide in stile American Gladiator, come i giochi in cui l'ultimo giocatore a reagire a un pulsante luminoso cade in trappole imbottite. Fondamentalmente, l'esperienza permette di entrare nei video di MrBeast nella vita reale.

L'espansione dell'intrattenimento in Arabia Saudita

Beast Land fa parte dell'iniziativa Vision 2030 dell'Arabia Saudita, volta a diversificare l'economia e sviluppare l'offerta culturale e di intrattenimento. Nell'ultimo decennio, Riyadh ha ospitato un numero crescente di eventi, dalle competizioni sportive ai concerti.

MrBeast osserva che il 70% del suo pubblico vive al di fuori degli Stati Uniti, rendendo l'Arabia Saudita una posizione strategica grazie allo spazio accessibile in studio e all'apertura del regno ai talenti internazionali. Per maggiori dettagli, dai un'occhiata al post qui sotto.

Annuncio pubblicitario:

Terra delle bestie // Shutterstock

Annuncio pubblicitario: