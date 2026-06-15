MrBeast supera i 500 milioni di iscritti su YouTuber, diventando il primo creatore individuale a raggiungere questo traguardo

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Un nuovo record è stato raggiunto da Jimmy "MrBeast" Donaldson, che è diventato ufficialmente il primo canale individuale a superare la soglia dei 500 milioni di iscritti. L'impresa è stata raggiunta pochi giorni fa, con MrBeast che continuava a separarsi da T-Series, il famoso canale indiano che ha combattuto PewDiePie nella corsa per essere il primo canale a superare i 100 milioni di iscritti sulla piattaforma social.

Al momento, MrBeast ha circa 189 milioni di abbonati in più rispetto a T-Series, e il divario cresce ogni giorno mentre MrBeast continua ad attirare nuovi spettatori da tutto il mondo. Sebbene ci aspettiamo che questa cifra continui a crescere, la grande domanda sarà come MrBeast e altri influencer si adatteranno al numero crescente di nazioni che vietano i social media ai minori di 16 anni, dato che è abbastanza noto che una grande parte dei fan del creatore sono ragazzi tra i 13 e i 17 anni.

Per il momento, MrBeast continua a sfruttare l'enorme pubblico di YouTube, con sicuramente nei suoi pensieri che superano i 600 milioni di iscritti.