MSI 2026: Tutte e 11 le squadre sono confermate e le prime partite sono fissate Prima ci sarà una Play-In Stage e poi un tabellone completo dei playoff.

HQ Tra un paio di settimane si terrà il torneo Mid-Season Invitational League of Legends, con l'azione che si terrà a Daejeon, Corea del Sud. Ora che tutti i rispettivi eventi regionali si sono svolti, conosciamo le 11 squadre confermate che parteciperanno al torneo e anche alcune delle partite di apertura. Per prima cosa, ci sarà una Play-In Stage in cui quattro delle squadre qualificate si sfideranno in un tabellone a doppia eliminazione, con un ultimo posto in main event in palio. A tal fine, T1, Team Liquid, Karmine Corp e Deep Cross Gaming parteciperanno tutti, con le partite iniziali come segue.

T1 vs. Team Liquid



Karmine Corp vs. Deep Cross Gaming

La fase Play-In si svolgerà tra il 28 giugno e il 1° luglio e chi vincerà si unirà alle altre sette squadre qualificate nell'evento principale che si svolgerà dal 3 al 12 luglio. L'evento principale sarà anch'esso un tabellone a doppia eliminazione, e le seguenti squadre saranno tutte confermate, con le partite esatte del primo turno che saranno determinate successivamente.

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