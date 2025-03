MSI GeForce RTX 5080 SUPRIM SOC 16GB

La serie Suprim di MSI è sempre sembrata un po' più premium rispetto alla maggior parte degli altri prodotti sul mercato. Design elegante, superfici lucide, design bello e coeso dall'inizio alla fine. È affilato, ha bordi industriali, RGB discreto e un design ispirato ai diamanti. Come molte schede grafiche moderne di fascia alta, è industriale e molto professionale secondo me: c'è una medaglia d'oro che va al designer che ha deciso che gli accenti rossi e altri design ispirati agli adolescenti devono essere eliminati dalle costose schede grafiche.

All'interno c'è un chip grafico RTX 5080, GB-203, il che significa 10.752 core CUDA, 16 GB di RAM GDDR7, velocità PCIe 5.0 poiché la larghezza di banda è di 960 GB/s, 84 Ray-Tracing Cores, 336 Tensor Cores e idem Texture Mapping Units e un consumo energetico di 360 watt. Inoltre, sono supportate tutte le delizie moderne: DLSS 4, Multi-Frame Generation, Nvidia Reflex e Ray-Tracing per la grande medaglia d'oro. E hai bisogno di molto spazio: la carta ha uno spessore di 7,6 cm, un'altezza di 15 cm e una lunghezza di 36 cm. I 360 watt dovrebbero essere presi con le pinze, però, abbiamo misurato 398 watt, e sì, questo è solo per la GPU. La carta ha raggiunto il massimo a - aspetta - 57,4 gradi. È terribilmente basso. Utilizza una camera di evaporazione, dissipatori di calore completamente ottimizzati e l'intera scheda è costruita attorno a un telaio centrale in alluminio. Utilizza il loro nuovo sistema Stormforce, che ottimizza ancora una volta la forma delle ali per creare un flusso d'aria più direzionale. Viene utilizzato uno speciale circuito stampato con fusibili extra e piste di rame extra spesse.

La carta viene fornita con un bel supporto regolabile simile a un jack, perché la carta pesa oltre 2,5 kg, è molto. Inoltre, hanno anche scelto di realizzare il cavo incluso con connettori gialli in modo da poter garantire visivamente che il cavo sia sicuro. Il doppio BIOS è completamente inutile per nient'altro che per l'overclocking. Anche con l'impostazione "gaming", la scheda è scesa a circa 38 dB di rumore ed è praticamente impercettibile quando il resto del sistema è in funzione.

Il software è... Bene, devi scaricare l'intero MSI Centre, non puoi semplicemente usare un singolo driver. Ed è un pezzo di merda che vuole prendere il controllo dell'intero sistema. Oppure puoi scegliere di avere solo Nvidia App installato e poi installare facoltativamente MSI Afterburner, uno strumento fantastico che uso da qualcosa come 15+ anni che rende l'undervolting della tua scheda grafica un gioco da ragazzi, perché è ancora consigliato fino a quando non riesci a tenere sotto controllo il consumo energetico. MSI, d'altra parte, dovrebbe vergognarsi del fatto che è necessario installare MSI Centre se si desidera l'ultimo 15 MHz con "BIOS di gioco" - oppure si possono passare 30 secondi a imparare come funziona Afterburner e poi impazzire anche tu. Consiglio vivamente quest'ultimo. Tuttavia, siamo stati fortunati nella lotteria del silicone, come viene chiamata così meravigliosamente. La scheda ha una potenza nominale di 2.760 MHz quando il gioco è abilitato, ma il nostro prestito ha raggiunto i 2.895 MHz senza problemi.

Non ci sono state deviazioni importanti, tranne in Total War: Warhammer III, dove la scheda si è improvvisamente comportata il 10% più velocemente rispetto al concorrente più vicino con un chip grafico identico.

Il prezzo rimane abbastanza stabile a circa 1.590 sterline. Alcuni idioti fanno pagare di più per la carta, e poi ci sono i bagarini aziendali più accaniti che fanno pagare importi eccessivi per essa. Naturalmente, al momento nessuno lo ha in magazzino. È tempo che i produttori si assumano la responsabilità e introducano prezzi massimi. Non tutti i paesi lo consentono, ma questo è un ottimo esempio di come il controllo dei prezzi potrebbe essere consentito in scenari specifici.

Ora per i risultati basati sulla piattaforma X8870e di AMD con CPU 9800X3D e 32 GB di RAM DDR-6000.

Benchmark 3D



Spia del Tempo: 27436



Spia del tempo estremo: 13774



Strada veloce: 9197



Porto Reale: 22658



Nomade d'acciaio: 8214



V Raggio 6



RTX: 9228



Black Myth: Wukong Benchmark - Cinematografico, 4K DLSS



generazione non-frame: 19



Generazione fotogrammi: 35



Total War: Warhammer III



1080p: 231,50



1440 pagg.: 165,10



4K: 101,50



Red Dead Redemption 2



1080p: 180,85



1440p: 149,42



4K: 102,69



Cyberpunk 2077

Impostazioni Ultra, Ray-Tracing Ultra/ DLSS 4 + Generazione di fotogrammi multipli:



1080p: 146.20/433.66



1440p: 128.32/345.38



4K: 91.01/246.42.74



Metro Exodus - Enhanced Edition

4K Extreme con e senza DLSS:



4K: 60,52



4K con DLSS: 141,50



Star Wars Outlaws

Qualità 4K Ultra, con e senza DLSS:



4K: 28.00



4K + DLSS: 163,00



Dragon Age: Veilguard

Qualità 4K Ultra, Ray-Tracing completo:



4K: 56,00



Generazione multi-frame 4K + DLSS+: 139,00



Call of Duty: Black Ops 6

Con e senza DLSS:



1080p: 223,00/408,00



1440p: 187,00/339,00



4K: 125,00/229,00



Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K con e senza DLSS



4K: 69,00/107,00



Warhammer 40,000: Darktide

4K con DLSS e con e senza generazione di frame:



4K: 56,00/139,00



I risultati sono un po' contrastanti. Alcune cose sono leggermente peggiori di carte simili, altre sono fino al 10% migliori. I risultati sono un po' confusi e il motivo è probabilmente l'ottimizzazione del driver. Soprattutto i giochi che si basano su Frame Generation, e soprattutto Multi-Frame Generation, sembrano essere un po' casuali.

Suprim è una versione solida di una scheda RTX 5080? Sì, assolutamente: silenzioso, fresco come nessun altro e con prestazioni solide. È solo un peccato che sia finito per essere così costoso, ma al momento non puoi comprarne uno, quindi non ha molta importanza...