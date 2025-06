MSI lancia lo straordinario PC da gioco a tema Toy Story

HQ

Se pensate che i normali case per PC siano troppo noiosi, MSI ha sviluppato qualcosa che riteniamo possa essere di interesse. Hanno lanciato un PC da gioco piuttosto unico che combina le ultime novità tecnologiche con il design di Toy Story.

La scatola è un tributo al primo film di Toy Story della Pixar ed è composta da componenti con licenza ufficiale con involucro, scheda madre, dispositivo di raffreddamento della CPU e scheda grafica. Puoi controllare i componenti in modo più dettagliato a questo link. Come puoi vedere, tutto ha colori e motivi ispirati a personaggi come Buzz Lightyear, Woody e Zurg.

La custodia stessa è basata su Pizza Planet e ha anche un joystick montato sulla parte anteriore per la massima sensazione di "The Claw". All'interno troviamo una scheda madre Z890, un dispositivo di raffreddamento della CPU da 850 W e una scheda grafica RTX 5070 a tema Buzz.

Fantastico, e ovviamente ora ne vuoi uno. C'è un piccolo problema, però. L'unità sarà rilasciata solo a Taiwan e ne verranno prodotte solo 500 unità, con un prezzo di circa £ 200 / € 245.

In questo caso dovremo accontentarci di guardare le vetrine, ma è una costruzione ordinata, non è vero? Sfoglia il link qui sopra per altre immagini sia dei componenti che del prodotto finito con una bella presentazione di Toy Story.