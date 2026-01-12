MSI lancia notebook aggiornati e portatili

HQ

MSI ha utilizzato il CES 2026 per lanciare la sua nuova moltitudine di laptop Intel Core Ultra 3 e Nvidia, sia nel settore business, produttività che gaming.

La gamma Prestige per uso aziendale è stata completamente rinnovata con una nuova filosofia di design più arrotondata, più snella con carrozzerie completamente in alluminio e peso notevolmente ridotto, insieme a un nuovo Action Touchpad e supporto per la penna MSI Nano Pen.

"La nuova serie Prestige—con il suo nuovo linguaggio di design, contorni più morbidi e una maestria artigianale elevata—sottolinea l'impegno di MSI per l'innovazione nel segmento business e produttivo. Con funzionalità uniche come l'Action Touchpad e la MSI Nano Pen, aiutiamo i professionisti a sbloccare maggiore produttività e controllo ovunque vadano."

- Eric Kuo, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Generale dell'Unità di Business NB di MSI.

Le altre gamme hanno ricevuto sia aggiornamenti esterni che interni, nuove termiche e telai su tutto il terreno, oltre a aggiornamenti a CPU e GPU, mentre il feedback degli utenti ha portato a una nuova configurazione I/O, e lo Stealth 16 AI+ ha ricevuto un CES Innovation Award per la combinazione di prestazioni, dimensioni e peso, o meglio per la mancanza di questi due. Il Raider 16 Max HX ora dispone di una massiccia riserva di alimentazione di 300W, che gli permette di utilizzare la scheda grafica RTX5090 Nvidia, la CPU Intel Ultra di fascia alta e un display OLED 2.5K 240Hz.

Per l'uso quotidiano, la serie Modern S è stata presentata con i nuovi processori Intel Core Ultra Series 3 e una versione OLED, mentre la portatile Claw ha ricevuto un aggiornamento con la Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition con CPU Intel Core Ultra 200V e grafica Arc Xe2.

