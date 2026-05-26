MSI presenta schede grafiche ispirate a The Mandalorian and Grogu

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I fan di tutto il mondo si sono riversati nei cinema ultimamente per vedere l'ultimo film di Star Wars ad alto budget, dato che The Mandalorian e Grogu sono usciti nelle sale e hanno vinto l'ultimo weekend. Con il film ora disponibile per la visione, potresti voler portare un po' di tocco da una galassia lontana alla tua postazione da battaglia PC, e se è così, MSI ha proprio la tecnologia giusta in mente.

MSI e Star Wars si sono unite per creare un'edizione limitata di schede grafiche GeForce RTX 5080 16G a tema Mando e Grogu che combinano prestazioni di fascia alta con un aspetto elegante.

Le GPU sono presenti in una speciale combinazione di colori pensata per assomigliare a The Mandalorian e Grogu, con una finitura elegante in metallo spazzolato pensata per riflettere l'armatura Beskar di Din Djarin, mentre è presente un supporto VGA accompagnato, realizzato per assomigliare a Grogu, orecchie comprese. Ci sono anche placche magnetiche personalizzabili che possono essere sostituite per presentare una serie di loghi dal mondo di Star Wars, che sia il casco di Mando, la Nuova Repubblica, i Resti Imperiali e anche Grogu.

In totale, solo 500 di queste schede grafiche vengono prodotte e offerte ai fan in tutta Europa, ora in vendita tramite l'MSI E-Shop e i rivenditori.