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La MLS sta indagando sull'acquisto di Casemiro all'Inter Miami per accuse di manomissione

La firma di Casemiro da parte dell'Inter Miami è oggetto di indagine per una possibile frode orchestrata con il LA Galaxy.

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Il centrocampista brasiliano Casemiro è stato annunciato mercoledì come nuovo giocatore dell'Inter Miami, ma pochi istanti dopo l'annuncio della squadra, l'organizzazione della Major League Soccer ha dichiarato che la sua firma potrebbe essere illegale: stanno "esaminando un'accusa di manomissione" contro il club.

"La lega sta raccogliendo tutte le informazioni rilevanti e si astenerà da ulteriori commenti fino al completamento della revisione. Sebbene Inter Miami CF e LA Galaxy abbiano raggiunto un accordo per i diritti di priorità di scoperta per firmare Casemiro, i termini saranno resi pubblici al termine dell'indagine sulle manomissioni", ha dichiarato la MLS.

Sebbene Casemiro si unisce all'Inter Miami, i "diritti di discovery", che danno alle squadre il diritto di decidere dove unirsi fino a cinque giocatori, erano detenuti dai LA Galaxy. Invece di ingaggiare direttamente i giocatori, i LA Galaxy negoziarono con l'Inter Miami, vendendo i loro diritti di discovery e quindi rinunciando al giocatore popolare in cambio di un risarcimento.

LA Galaxy ha dichiarato in un comunicato che "LA Galaxy e Inter Miami CF hanno raggiunto un accordo per la priorità di scoperta di firmare Casemiro, e i termini saranno resi pubblici al termine dell'indagine sulle manomissioni attualmente aperta con la Major League Soccer".

La MLS sta indagando sull'acquisto di Casemiro all'Inter Miami per accuse di manomissione

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