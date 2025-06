Mundfish offre un doppio smacco al Summer Game Fest con la presentazione di The Cube

Mundfish potrebbe aver colto alcuni alla sprovvista con la sua apparizione a Summer Game Fest quest'anno, quando è spuntato fuori per rivelare che un sequel di Atomic Heart è in lavorazione. Ma lo sviluppatore ha sicuramente colto alla sprovvista molte persone con il suo annuncio successivo.

Lo sviluppatore ha in realtà due progetti impostati in Atomic Universe in produzione, poiché è in arrivo anche un gioco chiamato The Cube. Questo è un MMORPG che è tutto ambientato su un enorme cubo rotante, e presenta anche alcuni crossover ai giochi principali Atomic Heart, con volti familiari che fanno la loro apparizione.

Non sappiamo ancora quando The Cube verrà lanciato, ma sappiamo che alla fine debutterà su PC e "console". Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.