Muore a 88 anni la leggenda dell'NBA Lenny Wilkens: uno degli allenatori più prolifici della storia

Lenny Wilkens, venerato giocatore e allenatore NBA che è stato inserito tre volte nella Hall of Fame (come giocatore NBA e allenatore e allenatore del "dream team" in Barcelona 92) è morto all'età di 88 anni, ha annunciato la sua famiglia. Ha giocato per 15 anni, tra il 1960 e il 1975, come playmaker, e ha allenato per 32 stagioni, tra il 1969 e il 2005 (lavorando alcuni anni come giocatore e allenatore). È stato nominato uno dei 75 più grandi giocatori della NBA e dei 15 più grandi allenatori di tutti i tempi.

Come allenatore, ha lavorato per Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e New York Knicks. Ha vinto il suo unico campionato NBA come allenatore dei Seattle SuperSonics nel 1979, che è stato anche l'unico titolo per la squadra. I SuperSonics si sono trasferiti a Oklahoma City e ora sono gli Oklahoma City Thunder, attuali campioni NBA.

Wilkens è stato nominato nove volte nell'NBA All-Star Game come giocatore e altre quattro come capo allenatore. È stato anche l'allenatore della squadra che ha vinto la medaglia d'oro olimpica nel 1996. È stato allenatore per 2.487 partite regolari nella sua carriera di allenatore, con 1.332 vittorie e 1.155 sconfitte.

"Lenny Wilkens ha rappresentato il meglio della NBA, come giocatore della Hall of Fame, allenatore della Hall of Fame e uno degli ambasciatori più rispettati del gioco", ha dichiarato il commissario NBA Adam Silver. "Ma ancora più impressionante dei successi di Lenny nel basket, che includevano due medaglie d'oro olimpiche e un campionato NBA, è stato il suo impegno al servizio, specialmente nella sua amata comunità di Seattle, dove una statua si trova in suo onore".