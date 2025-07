Muoviti o muori nell'adattamento di Francis Lawrence di The Long Walk di Stephen King

HQ

I progetti di Stephen King che vengono adattati in TV o in film non sono rari in questi giorni, poiché nella memoria recente abbiamo visto Salem's Lot essere riavviati, The Monkey tornare sul grande schermo, It: Welcome to Derry in arrivo, e presto The Long Walk arriverà anche nelle sale.

Quest'ultimo progetto è diretto daThe Hunger Games Francis Lawrence, che sta cercando di raccontare la storia di come un gruppo di giovani uomini prende parte a un evento annuale in cui devono continuare a camminare, a una certa velocità, fino a quando non rimane in piedi una sola persona. Rimani indietro o smetti di muoverti e vieni colpito da uno dei militari che ti seguono.

The Long Walk presenta Cooper Hoffman di Saturday Night e David Jonsson di Alien: Romulus ' nei ruoli principali di due uomini che sperano entrambi di vincere questa competizione per motivi diversi. Ad unirsi a loro nel caso c'è Mark Hamill nei panni del militare noto come The Major, il tutto mentre Judy Greer appare come la madre del personaggio di Hoffman.

Puoi vedere l'ultimo sguardo allo straziante The Long Walk qui sotto, che arriverà nei cinema il 12 settembre.