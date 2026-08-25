Murals Preview: Dlala Studios si allontana da Disney e Battletoads per il suo primo gioco originale in oltre un decennio

Se hai seguito con attenzione lo show Gamescom Opening Night Live, conoscerai benissimo il prossimo progetto che arriverà dallo sviluppatore Dlala Studios, con sede nell'Essex. Dopo aver precedentemente offerto l'eccellente Disney Illusion Island, con il Metroidvania che segue il reboot di Battletoads, il talentuoso e creativissimo studio torna ora per un progetto completamente nuovo che sarà in realtà il suo primo gioco originale in oltre un decennio.

Si chiama Murals ed è un po' diverso dai giochi che Dlala Studios ha realizzato negli ultimi tempi. Per prima cosa, è più un titolo d'azione-avventura, un progetto con un'angolazione di ripresa isometrica che offre combattimenti ed esplorazioni in modo simile a Ade. Con questo intendiamo dire che è veloce, rapido, fluido e vede il protagonista utilizzare una varietà di armi e strumenti per tagliare i nemici. La differenza è che Murals non è un roguelike e quindi ha una progressione più chiara.

L'ambientazione preferita è fantasy e fiabe iconiche. Possiamo aspettarci di essere trasportati nelle storie della Bella Addormentata, La Sirenetta, Ansel & Gretel, Raperonzo, Pinocchio, e così via. La differenza principale è che queste fiabe non sono del tutto 'giuste'. La narrazione che conosciamo così bene è stata capovolta per offrire un approccio da 'fiabe andate male', dove la Bella Addormentata non dorme da settimane, per fare solo un esempio. L'obiettivo con questo obiettivo sarà viaggiare in questi mondi fiabeschi unici, noti come Murales, per vivere le leggendarie, superare nemici tipo boss e risolvere enigmi e sfide lungo il percorso.

Essendo un progetto di Dlala Studios, possiamo aspettarci che ricompaiano alcune caratteristiche chiave. Per prima cosa, come Disney Illusion Island, la direzione artistica è colorata e stilosa, con una varietà di biomi unici che spiccano e impressionano. A questo si aggiunge una combinazione di design 3D di livelli e mondo abbinati a sequenze di dialoghi 2D disegnate a mano, tutto per permettere a questo gioco di apparire come una vera delizia artistica. Si menzionava che Who Framed Roger Rabbit era stata un'ispirazione per la direzione artistica e per il modo in cui Murals è presentato in modo fondamentale.

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Allo stesso modo, come accennato dal CEO e direttore di gioco di Dlala Studios, AJ Grand-Scrutton, durante una sessione di anteprima media, la tendenza dello studio a offrire creature antropomorfe e personaggi eccentrici si riflette anche in Murals. L'esempio più evidente è Loaf, un personaggio compagno che parla molto nelle sequenze di dialogo, permettendo al personaggio giocante di rimanere il tipo più silenzioso e stoico. Loaf romperà regolarmente la quarta parete e, per quanto riguarda il modo migliore per descrivere il personaggio, è essenzialmente un'idea parzialmente disegnata, non troppo diversa da Doodle Bob di SpongeBob SquarePants.

Oltre a questo, Dlala Studios ha in passato utilizzato frequentemente varie star e doppiatori importanti per i suoi giochi, non ultimo le voci ufficiali delle numerose icone Disney di Illusion Island. Per Murals, lo studio britannico sta sfruttando il suo patrimonio locale portando il comico Bob Mortimer a interpretare il personaggio di Magic Dave, un operatore di venditore all'Apothec-Eerie che aiuterà il giocatore a fornire Eeries e altri oggetti e attrezzi. Inutile dire che ci si aspetta il fascino caratteristico di Mortimer e l'accento di Middlesborough mentre guida il giocatore nella loro avventura come parte di un cast vocale più ampio (e senza dubbio stellare).

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Per quanto riguarda gli Eerie, questi sono essenzialmente perk che cambiano il modo in cui funziona il gameplay di Murals. Ci sono due tipi di Eeries adatte alle armi e all'eroe stesso: le Eeries delle armi cercano di migliorare le capacità offensive e cambiare il funzionamento delle armi, mentre le opzioni eroi offrono potenziamenti più passivi per rendere il combattimento e l'esplorazione molto più semplici. Lo scopo di Eeries è assicurarsi che i giocatori possano lasciare il proprio segno sul gameplay senza dover padroneggiare classi o kit specifici, poiché c'è un'unica opzione e il funzionamento dipende da te.

Va anche notato che sul fronte del combattimento il giocatore può impugnare due armi contemporaneamente, una da mischia e l'altra da distanza. Si dice che ci siano decine di opzioni di armi, quindi trovare ciò che funziona per te sarà fondamentale.

Per alcune note finali, Dlala Studios ha confermato che Murals è composto da David Housden, segnando la terza collaborazione consecutiva tra i due (dopo Battletoads e Disney Illusion Island). Grand-Scrutton ci anticipa anche che ci sono "più di una manciata di Murales" livelli da esplorare, con la figura esatta tenuta nascosta ma ben oltre cinque livelli. Infine, sappiamo anche che Murals uscirà nel 2027 su PC tramite Steam, ma considerando la moltitudine di piattaforme su cui sono arrivati i giochi precedenti di Dlala Studios, si può solo supporre che un lancio console sia imminente prima o poi.

Per farla breve, sembra proprio che Dlala Studios abbia un altro successo tra le mani che probabilmente non vorrete perdere.