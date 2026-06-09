Muramasa: Revenant Blades per Switch 2, PS5 e PC significa il tanto atteso ritorno del capolavoro di Vanillaware

Vanillaware è tutto incentrato sui capolavori di RPG dipinti a mano. E dopo aver ottenuto versioni moderne di Dragon's Crown e Odin Sphere, e dopo aver lasciato a bocca aperta molti con 13 Sentinels: Aegis Rim qualche anno fa, tutti si sono posti la stessa domanda: Dov'è Muramasa? Il Muramasa: The Demon Blade originale era uno dei migliori giochi per Wii e PS Vita vent'anni fa, ma a causa di complicazioni di licenza non si vedeva da nessuna parte. Ora è tornato ed è rinato.

L'annuncio confuso durante il Nintendo Direct ha mostrato brevemente un titolo di Muramasa: Rebirth, poi il logo ufficiale di Muramasa: Revenant Blades (Oboromuramasa Kaikitan) per un'uscita all'inizio del 2027. Ora sappiamo che si tratta di un remaster migliorato dell'amato originale, con la coppia di protagonisti Kisuke e Momohime che si uniscono ancora una volta a Okoi, Arashimaru, Rajaki e altri, affinché il pubblico moderno possa godersi il celebre action-RPG 2D.

Finora è la sorpresa del giorno, dato che questo ritorno sembrava impossibile negli ultimi tempi, e anche perché uscirà non solo su Nintendo Switch 2, ma anche su PlayStation 5 e, sorprendentemente, su PC tramite Steam.