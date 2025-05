Murderbot: Stagione 1

HQ

In una manciata di modi, Murderbot si presenta come una delle produzioni Apple TV+ più insolite e meno tipiche che ho visto da molto tempo. È diventato forse troppo comune per lo streamer debuttare con drammi o thriller più seri, o anche commedie più radicate anche se possono essere molto satiriche. Severance, Your Friends & Neighbors, Slow Horses, Silo, The Studio, Bad Sisters... Tutti questi spettacoli si prendono un po' sul serio ed è per questo che Murderbot sembra un po' fuori luogo.

Ma essere fuori posto non significa che sia un male. Al contrario, Murderbot è in realtà piuttosto rinfrescante (e esilarante metaforica), in quanto è una serie comica più breve e più sciocca che ruota attorno a un androide di sicurezza senziente che, mentre tenta di proteggere un gruppo di scienziati, deve combattere la condizione umana e le emozioni, trovando tipicamente conforto lungo la strada in terribili soap opera cosmiche. Si tratta di una serie satirica in cui a volte la parte più umana della storia più ampia può essere il robot sintetico interpretato da Alexander Skarsgård, che ha tutta l'esperienza umana, la comprensione e le capacità di comunicazione di un bambino.

Se avete mai visto Bridgit Jones - sì, può sembrare un paragone poco ortodosso ma in realtà non lo è - Murderbot segue una configurazione simile in cui la storia, i dialoghi e la narrazione si dipanano come ci si aspetterebbe, ma lungo la strada, man mano che le cose accadono, il personaggio di Skarsgård Murderbot interviene regolarmente e fornisce commenti e osservazioni sarcastiche sulla quarta parete che sostanzialmente eliminano qualsiasi necessità di esposizione. Quando Murderbot è destinato a sentirsi a disagio quando uno degli scienziati gli chiede di stabilire un contatto visivo, parlerà e ti dirà che, quando sta accadendo qualcosa di inaspettato e strano, ti spiegherà che sei destinato a sentirti in quel modo, e quando qualcuno sta facendo qualcosa che non gli piace, dirà che quella persona è un idiota o qualcosa di simile. È effettivamente un commento in corso come si vede a volte in Bridgit Jones, tranne per il fatto che invece di una donna carismatica intrappolata in un triangolo amoroso, in questa serie, l'attenzione è posta su un robot privo di emozioni e spesso conflittuale.

Ma come si è arrivati a questo punto? La premessa generale di questo spettacolo è che è tutto ambientato in un mondo satirico che i fan di The Outer Worlds conoscerebbero. Una società gestisce un'enorme fetta di spazio e fondamentalmente maltratta tutti coloro che si trovano all'interno dei suoi confini, compresi i robot di sicurezza (SecBots ) che vengono utilizzati per proteggere le persone su pianeti lontani. Uno di questi bot, Murderbot come si fa chiamare, decide di hackerare e superare il software inibitore che lo fa obbedire al comando umano e ora ha il libero arbitrio. Il problema è che se l'azienda lo scopre lo fonderanno e lo distruggeranno, quindi fa lo stupido, continua a comportarsi come un drone obbediente, fino a quando un giorno qualcosa lo fa agire fuori dall'ordinario portando il suo attuale gruppo di scienziati "clienti" a scoprire la sua verità. Da qui, il gruppo si imbatte in ogni sorta di altre spaventose scoperte su un pianeta lontano, dove vengono messe alla prova cospirazioni, complotti omicidi, dinamiche relazionali interpersonali e molto altro.

La trama e la premessa sono in realtà meravigliose e molto intriganti da seguire. Ogni episodio è in genere piuttosto breve, con una durata di circa 23 minuti, e questo significa che il ritmo deve essere veloce ma equilibrato per andare dal punto A al punto B in modo efficace. Questo è stato raggiunto, e ciò che Murderbot offre è una serie di episodi in cui sei costantemente sorpreso da nuove rivelazioni e colpi di scena, anche se non sono magistralmente realizzati e progettati per prenderti completamente alla sprovvista. C'è un minor grado di suspense in ogni episodio e anche il filo narrativo generale, in cui si è costantemente lasciati a fare domande e a chiedersi come gli eventi si siano svolti a spirale nel modo in cui sono andati. Non è così efficace e inquietante come può essere qualcosa come Silo o anche Slow Horses, ma è presente e funziona.

Il cast va bene e i personaggi non sono in realtà così memorabili. Al di là del ruolo principale di Skarsgård, Gurathin di David Dastmalchian e Dr. Mensah di Noma Dumezweni, il resto della troupe lascia un'impressione mediocre sullo spettatore, con un impatto maggiore dato dai personaggi della sitcom satirica guidati da John Cho. Ma questo va bene nel complesso a causa del fatto che, come ogni altra Apple TV+ produzione, Murderbot ha eccellenti valori di produzione, scenografia, cinematografia e persino l'uso di effetti speciali.

Murderbot potrebbe non avere il raffinato taglio narrativo di Severance, l'impareggiabile umorismo di The Studio o il brivido di Slow Horses, ma gestisce bene ogni elemento del suo insieme più ampio, rendendo la visione divertente e digeribile. Considerando che si tratta di una televisione piuttosto breve per gli standard di Apple TV+ e un po' poco ortodossa per quello che di solito vediamo dal servizio di streaming, vale assolutamente la pena dare un'occhiata, soprattutto perché dedicherai solo 20 minuti circa allo spettacolo ogni settimana. Rimarrai sicuramente piacevolmente sorpreso da ciò che i creatori Chris e Paul Weitz hanno servito.