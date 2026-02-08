Musashi Miyamoto diventa un combattente underground in Baki-Dou: The Invincible Samurai di Netflix

Cerchi una nuova dose di anime per superare le buie e cupe serate di febbraio? Se così fosse, Netflix ha qualcosa in programma, dato che più avanti questo mese lo streamer debutterà la serie ricca d'azione nota come Baki-Dou: The Invincible Samurai.

Questa è una serie che segue il leggendario guerriero Musashi Miyamoto mentre entra in un ring di combattimento sotterraneo per la prova suprema di forza. Questa arena di combattimento è una zona senza armi, il che significa che tutto il combattimento è solo corpo a corpo, e questo porta Miyamoto a competere battaglie dopo battaglie contro avversari letali di ogni estrazione della cultura e della vita giapponese.

La sinossi dello show spiega: "Musashi Miyamoto — il simbolo supremo della forza — scende in un'arena di combattimento sotterranea dove è consentito l'uso delle armi. Combattenti sotterranei come Doppo Orochi, Goki Shibukawa e il Re del Mare Retsu si sfidano in successione contro Musashi e la sua forza divina. È spada contro pugno nelle battaglie più avvincenti e mortali di sempre, dove la sconfitta significa morte certa. Preparatevi a essere spazzati via da Baki e dagli altri combattenti sotterranei mentre affrontano coraggiosamente questa nuova battaglia per determinare il combattente più forte della storia umana."

Baki-Dou: The Invincible Samurai debutterà su Netflix il 26 febbraio e puoi vedere il trailer della serie qui sotto.