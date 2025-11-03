Musetti e Auger-Aliassime, volata finale in Grecia e Francia questa settimana per l'ultimo biglietto per le ATP Finals

HQ

La stagione tennistica maschile sta per concludersi: le ATP Finals si svolgono tra il 9 e il 16 novembre e tutti i giocatori tranne uno si sono qualificati per la competizione. L'ultimo è stato Alex de Miñaur, in settima posizione, e attualmente Felix Auger-Aliassime, finalista del Masters di Parigi, occupa l'ottavo e ultimo posto per le Finali. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare questa settimana, con Lorenzo Musetti nono nella "Corsa a Torino", con soli 160 punti di vantaggio sull'italiano.

Entrambi i tennisti possono cambiare il loro destino questa settimana, poiché giocano in diversi tornei ATP 250. Musetti è la seconda testa di serie (dietro a Novak Djokovic, già qualificato per il finale di stagione) al torneo greco Campionato ellenico , e farà il suo debutto domani martedì. Altri giocatori importanti ad Atene includono Luciano Darderi, Brandon Nakashima, Alexandre Muller e Nuno Borges.

E Auger-Aliassime è la testa di serie al Moselle Open a Metz, in Francia. Debutterà anche martedì, in un torneo con Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Corentin Moutet o Arthur Rinderknech.

La matematica è semplice: se Musetti vincesse il torneo di Atene, Auger-Aliassime sarebbe costretto a raggiungere le semifinali di Metz per mantenere il suo posto. È nelle mani di Auger-Aliassime, che però non riesce a rilassarsi con Musetti alle calcagna...