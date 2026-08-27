Musica creata da AI vietata dall'Australian Recording Industry Association

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Un problema importante del mondo di oggi è che è così difficile distinguere cosa sia IA e cosa no. I falsi si stanno diffondendo, e la preoccupazione che questo possa avere un impatto negativo sull'arte è una vera paura, dato che l'IA si basa molto sull'uso di materiale preesistente come base.

Ora, l'Australian Recording Industry Association (grazie, AP) ha annunciato che la musica generata dall'IA sarà completamente vietata dalle classifiche d'ora in poi. Il divieto si applica solo alle canzoni create interamente dall'IA; se l'IA viene usata solo in misura minore, è comunque considerata accettabile.

L'obiettivo è proteggere la creatività umana, motivo per cui anche la musica generata dall'IA sarà esclusa dagli ARIA Awards.