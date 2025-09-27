Musk, che ha accusato Trump di essere nei file di Epstein, è nominato anche nei documenti appena rilasciati

HQ

Appena rivelato. I democratici hanno rilasciato documenti inediti dell'indagine su Jeffrey Epstein che fanno riferimento a Elon Musk. All'inizio di quest'anno, Musk ha accusato Trump di essere nei cosiddetti "file di Epstein" sui social media. Poi, a luglio, Musk ha dichiarato pubblicamente: "Come ci si può aspettare che le persone abbiano fiducia in Trump se non rilascerà i file di Epstein?" Sebbene i documenti non forniscano prove dirette di illeciti, rivelano nuovi dettagli sulle connessioni passate del leader tecnologico e riaccendono il controllo sulla rete di potenti collaboratori di Epstein. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete leggere i documenti appena rilasciati attraverso il seguente link. Go!