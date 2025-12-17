Musk diventa il primo uomo al mondo da 600 miliardi di dollari

HQ

Elon Musk è diventato la prima persona nella storia ad avere un patrimonio netto di 600 miliardi di dollari, secondo Forbes, spinto dalle valutazioni alle stelle delle sue aziende e dalle crescenti aspettative che SpaceX possa quotare in borsa.

Questo traguardo arriva dopo le notizie secondo cui SpaceX si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale il prossimo anno con una valutazione di circa 800 miliardi di dollari. Musk possiede circa il 42% della società privata di razzi e satelliti, il che significa che un'IPO potrebbe aggiungere circa 168 miliardi di dollari alla sua fortuna, spingendo la sua ricchezza verso una stima di 677 miliardi.

Il patrimonio netto di Musk è stato anch'esso aumentato dalla sua quota in Tesla, dove possiede circa il 12%. Le azioni di Tesla sono salite quest'anno nonostante le vendite di veicoli più debole, aiutate recentemente dall'annuncio di Musk che l'azienda sta testando robotaxis senza monitor di sicurezza. A novembre, gli azionisti hanno approvato un pacchetto salariale da record di 1 trilione di dollari per Musk, sottolineando la fiducia degli investitori nella sua spinta a trasformare Tesla in una potenza nell'IA e nella robotica.

Per mettere questa cifra in prospettiva, la fortuna di 600 miliardi di dollari di Musk è sulla scala delle economie nazionali. Per riferimento, il PIL della Danimarca è di circa 430 miliardi di dollari, della Svezia di 610 miliardi, della Norvegia di circa 580 miliardi e della Finlandia di circa 300 miliardi. In altre parole, la ricchezza personale di Musk è ora paragonabile (o superiore) alla produzione economica annuale di molti paesi.