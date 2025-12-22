Musk diventa il primo uomo al mondo da 700 miliardi di dollari

HQ

Non molto tempo fa, abbiamo riportato che Elon Musk era diventato il primo uomo al mondo da 600 miliardi di dollari. Ora, il capo di Tesla e SpaceX ha spinto ancora più avanti, diventando la prima persona che valga più di 700 miliardi di dollari.

Il patrimonio netto di Musk è salto a circa 749 miliardi di dollari dopo che la Corte Suprema del Delaware ha reintegrato le stock option Tesla per un valore di 139 miliardi di dollari, annullando una sentenza di un tribunale inferiore che aveva annullato il suo storico pacchetto salariale del 2018. La corte ha dichiarato che la precedente decisione di annullare l'accordo di risarcimento era inappropriata.

La sentenza corona un notevole aumento della ricchezza di Musk. La scorsa settimana, la sua fortuna ha superato i 600 miliardi di dollari in mezzo a notizie secondo cui SpaceX potrebbe essere quotata in borsa, mentre gli azionisti di Tesla a novembre hanno approvato un piano salariale separato da 1 trilione di dollari, il più grande nella storia aziendale.

Secondo Forbes, la ricchezza di Musk ora supera di gran lunga quella della seconda persona più ricca al mondo, il cofondatore di Google Larry Page, di quasi 500 miliardi di dollari, sottolineando la posizione ineguagliabile di Musk in cima alla lista dei ricchi globale.

Per mettere questa cifra in prospettiva, la fortuna di 600 miliardi di dollari di Musk è sulla scala delle economie nazionali. Per riferimento, il PIL della Danimarca è di circa 430 miliardi di dollari, della Svezia di 610 miliardi, della Norvegia di circa 580 miliardi e della Finlandia di circa 300 miliardi. In altre parole, la ricchezza personale di Musk è ora paragonabile (o superiore) alla produzione economica annuale di molti paesi.