Musk e Durov criticano l'Europa: Dubai "statisticamente più sicura anche con missili in volo"

Il CEO di Telegram, Pavel Durov, ha acceso questa settimana un dibattito online dopo aver paragonato la sicurezza dell'Europa a quella di Dubai, in un contesto di tensioni in Medio Oriente in corso. In un post su X, Durov scrisse:

"Purtroppo, una settimana fa ho dovuto lasciare Dubai per l'Europa — quindi non solo mi mancano i fuochi d'artificio gratuiti dall'Iran, ma mi espongo anche a rischi maggiori. Considerando i tassi di criminalità in Europa, Dubai è statisticamente più sicura anche con i missili in volo. Non vedo l'ora di tornare."

Il post ha suscitato una risposta da parte del CEO di Tesla, Elon Musk, che ha concordato con la valutazione di Durov. Musk ha scritto che, sebbene "nessun paese sia perfetto, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti sono oggettivamente più sicuri e meglio gestiti di molte aree d'Europa."

Musk e Durov // Shutterstock

Lo scambio avviene mentre il conflitto Iran-Stati Uniti-Israele si intensifica. L'Iran ha lanciato attacchi missilistici contro le risorse statunitensi nella regione del Golfo, mentre Israele ha bombardato obiettivi in Libano in risposta agli attacchi di Hezbollah sostenuti dall'Iran. Il conflitto è iniziato il 28 febbraio dopo un attacco congiunto USA-Israele che ha ucciso la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, scatenando un'ondata di ritorsioni militari in tutta la regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha delineato gli obiettivi dell'operazione in corso, tra cui l'eliminazione delle capacità navali e missilistiche dell'Iran e il prevento che il paese acquisisca armi nucleari, prevedendo che la campagna potrebbe durare da quattro a cinque settimane. Nel frattempo, gli attacchi alle infrastrutture petrolifere regionali hanno alimentato timori di ripercussioni economiche più ampie...

